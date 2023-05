Governo Lula é melhor que o de Bolsonaro para 46% e pior para 26%

O início do terceiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é melhor do que o mandato do antecessor Jair Bolsonaro (PL), segundo pesquisa CNT/MDA divulgada nesta terça-feira, 16.

Para 46,5% dos entrevistados, a administração petista tem desempenho acima da gestão anterior. Já 22% acreditam que o governo Lula está semelhante ao de Bolsonaro, enquanto 26,7% avaliam que o petista vai pior que o antecessor. Outros 4,8% não souberam avaliar.

Comparando o governo Lula com o governo Jair Bolsonaro

Está sendo melhor: 46,5%

Está igual: 22%

Está pior: 26,7%

Não sabe avaliar: 4,8%

Realizada entre os dias 11 e 14 de maio, a pesquisa CNT/MDA entrevistou 2.002 pessoas em todo Brasil. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais, com intervalo de confiança de 95%.

Desempenho do presidente Lula no governo

Aprova: 57,4%

Desaprova: 34,8%

Não sabe/não respondeu: 7,8%