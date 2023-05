Quem são os deputados estaduais do PL que podem ser cassados no Ceará

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) formou maioria para para cassar a bancada estadual eleita pelo PL no Ceará nas eleições de 2022. Quatro dos juízes da Corte consideram que o partido fraudou a cota de gênero por terem inscrito candidatas laranja para conseguir o número mínimo de 30% de candidaturas femininas.

A votação foi suspensa após o presidente do TRE-CE, Inacio de Alencar Cortez Neto, pedir vistas por divergência quanto ao pedido de inelegibilidade do presidente da legenda no Ceará, o prefeito de Eusébio Acilon Gonçalves. Ainda falta um voto, mas, quando o julgamento for retomado, os votos já proferidos ainda podem ser alterados, razão pela qual o resultado ainda não é definitivo.



Se a decisão for mantida, serão cassados os mandatos de quatro deputado estaduais eleitos, entre eles, Carmelo Neto, o mais votado do Estado para uma cadeira na Assembleia Legislativa (Alece). Além de dele, Alcides Fernandes, pai do deputado federal André Fernandes (PL); Marta Gonçalves, esposa de Acilon, e Dra. Silvana também poderão ser atingidos. Apenas Dra. Silvana não é estreante no cargo.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Carmelo Neto



Ex-vereador na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Carmelo Silveira Carneiro Leão Neto nasceu em Fortaleza em 2001. Estudante de Direito e defensor de pautas conservadoras, integrava o Conselho Nacional de Juventude do governo Jair Bolsonaro (PL).

Estava no primeiro mandato como vereador de Fortaleza, eleito com 8.527 votos, quando se candidatou a deputado. Carmelo totalizou 118.603 votos para a Assembleia Legislativa, sendo o candidato mais votado no Ceará.

Marta Gonçalves

Eleita vereadora de Fortaleza nas eleições de 2016, com 6.685 votos, pelo Partido Ecológico Nacional (PEN), Marta Maria do Socorro Lima Barros Gonçalves nasceu em 23 de julho em Fortaleza (CE). Ela é casada com o médico e prefeito de Aquiraz, Acilon Gonçalves, e mãe do ex-deputado estadual e atual prefeito de Aquiraz, Bruno Gonçalves e do médico Breno Gonçalves.



Marta foi vice-prefeita do Eusébio (1997 a 2004). No Município, ocupou os cargos de Secretária de Obras, Secretária de Desenvolvimento Social e Assessora Especial de Políticas Públicas para Mulheres. Em 2022, no PL, ela recebeu 2,21% dos votos válidos.

Alcides Fernandes

Pastor Alcides Fernandes, do PL, recebeu 79.207 votos. Natural de Jucás e casado com Marilene de Moura Fernandes, ele nasceu em 1967. Alcides é pai do deputado estadual André Fernandes, eleito na última eleição para a Câmara dos Deputados, e atua como pastor da Assembleia de Deus.

Dra. Silvana

Silvana Oliveira de Sousa é natural de Fortaleza, nascida no dia 16 de Janeiro de 1969. É formada em Medicina pela Universidade Federal do Ceará (UFC), com especialização em Clínica Medica e Dermatologia pela UFC.

Dra. Silvana está no quarto mandato como deputada estadual. Em 2010, ela assumiu o mandato como suplente pelo PMDB, sendo eleita em 2014, com votos em todos os municípios. Ela é casada com deputado federal Dr. Jaziel, também do PL, e ocupa atualmente o cargo de líder do PL na Assembleia Legislativa.