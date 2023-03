Sarto aumenta passagem e cobra repasse do Governo; Elmano rebate: "distorção de fatos"

"Porém, chegamos em março de 2023 e, até agora, esse recurso do Estado não chegou", declarou Sarto, criticando suposta demora em repasse do Governo

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), cobrou repasse de R$ 3 milhões do Governo do Estado em nota na qual justificou o aumento da passagem de ônibus em Fortaleza, nesta terça-feira, 7.



Pelas redes sociais, o gestor municipal afirmou que está “trabalhando para manter a tarifa integrada de transporte público entre as mais baratas do País” e que, “até 2022, havia uma parceria com o Governo do Ceará, que aportava mais R$ 3 milhões”.



“Porém, chegamos em março de 2023 e, até agora, esse recurso do Estado não chegou”, criticou o prefeito.



Em seguida, o pedetista anunciou os novos valores de transporte na capital cearense: a inteira passa de R$ 3,90 para R$ 4,50, enquanto a meia cai de R$ 1,80 para R$ 1,50, em todos os dias e horários.



Também pelas redes, o governador Elmano de Freitas (PT) rebateu as afirmações de Sarto, a quem acusou de tentar “transferir responsabilidade” pelo aumento da passagem.



“Vi há pouco manifestação do prefeito José Sarto tentando transferir responsabilidade de aumento de passagens de ônibus para o Governo do Estado. Lamento que o prefeito não fale exatamente toda a verdade dos fatos”, argumentou o chefe do Executivo estadual.



“Embora sendo uma responsabilidade direta do município”, prosseguiu Elmano, “o Governo do Estado ajuda a manter o transporte público da capital há muitos anos com cerca de R$ 30 milhões/ano, através da redução em 66% na base de cálculo do ICMS do Diesel”.



O governador acrescentou ainda que o “Governo do Estado deu um apoio financeiro extra para o município, pelo fato do prefeito alegar dificuldades financeiras naquele momento (durante a pandemia)”, e lembrou ter assumido compromisso de campanha de “garantir gratuidade para todos e todas no transporte da Região Metropolitana”, ao qual disse que irá cumprir.



“Espero que ele (Sarto) faça o mesmo, quando prometeu recentemente dar gratuidade aos estudantes da capital”, contrapôs Elmano, que citou também outras colaborações do Abolição com a Prefeitura “em muitos projetos, inúmeras obras e ações”.



“E assim continuarei fazendo com todo prazer, pelo compromisso que tenho com a cidade e com o nosso povo. É nossa obrigação. O que não posso admitir é distorção de fatos para confundir a população e desviar o foco de suas responsabilidades”, completou o petista.



