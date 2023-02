Elmano e Sarto participam do início da vacinação bivalente contra Covid-19 no Ceará

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) já encaminhou aos 184 municípios do Estado a dose de reforço bivalente da Pfizer/Comirnaty contra a covid-19. Vacinação começa amanhã em Fortaleza

O governador Elmano de Freitas e o prefeito de Fortalerza, José Sarto, estarão às 10h desta segunda-feira, 27, no posto César Cals de Oliveira Filho (Rua Pernambuco, 3172 - Pici), para acompanhar o início da vacinação de reforço contra a Covid-19 no Ceará. Na ocasião, será utilizado pela primeira vez o novo imunizante bivalente aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em novembro de 2022.

Nesta primeira fase, a dose bivalente será aplicada apenas em idosos com 70 anos ou mais; indivíduos imunocomprometidos; acolhidos e trabalhadores em instituições de longa permanência; indígenas, ribeirinhos e quilombolas. Para receber o reforço, é preciso ter completado, pelo menos, o esquema primário de vacinação com as doses monovalentes (D1+D2).

A vacina bivalente se diferencia por oferecer proteção para outras variantes do vírus causador da covid-19, tal como a Ômicron e suas linhagens, conhecidas por serem mais contagiosas.

Para se vacinar, basta levar documentos pessoais e laudos que comprovem a condição de comorbidade. As outras parcelas da população serão vacinadas ao longo do ano.

O Ceará deve receber 770 mil doses da vacina, enviadas pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde. Até o momento, 230 mil imunizantes já foram recebidas pelo Estado, conforme informado pela secretária da Saúde, Tânia Mara Coelho, durante a transmissão ao vivo feita na última sexta-feira, 24.

