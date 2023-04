Sarto diz que Fortaleza 'carrega a saúde do Ceará nas costas' e cobra Elmano sobre hospitais

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), comentou a cobrança do governador Elmano de Freitas (PT), que responsabilizou as unidades de saúde fechadas pela Prefeitura pela lotação de hospitais estaduais. "Todo mundo sabe que Fortaleza carrega a saúde do Estado do Ceará nas costas", disse o prefeito nesta quarta-feira, 26, durante a assinatura da ordem de serviço para obras do terminal José de Alencar, no Centro.



"Quem não sabe aqui que o IJF (Instituto José Frota) atende a 50% dos irmãos do Interior do Estado? Quem não sabe que a oncologia, o Crio (Centro Regional Integrado de Oncologia), as clínicas que tratam de câncer, atendem a mais de 50% do Interior do Estado", disse o prefeito.

Em entrevista na segunda-feira, 24, ao correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, Elmano afirmou que 90% dos casos de pediatria que chegam à rede estadual são de pacientes de Fortaleza. "Por, fundamentalmente, decisão da Prefeitura de Fortaleza de fechar serviços de saúde na Capital", afirmou o prefeito.

"Eu espero que a Prefeitura de Fortaleza tome as providências devidas, estamos em uma situação muito grave na Capital", acrescentou o governador. "Eu espero que tenha responsabilidade de atender a população de Fortaleza".

Questionado sobre as críticas, Sarto respondeu: "Se o governador realmente não quiser fugir do debate, quiser ajudar, ele tem mesmo é de botar os hospitais regionais para funcionar, a começar pelo hospital da Uece (Universidade Estadual do Ceará), que está lá parado há cinco, seis meses", afirmou.

O prefeito diz que espera que o governador trabalhe por Fortaleza, apesar de divergências entre eles. "Eu fui eleito para ser prefeito de todos. O governador, entendo eu, foi eleito para ser governador de todos. Se ele quer ajudar, coloque os hospitais para funcionar".

Sarto disse ter a expectativa de que as críticas não provoquem prejuízos administrativos. "Estou aguardando que essa seja uma relação madura, administrativamente madura, que comporte críticas lá e cá".

Sobre se já teve algum encontro com o governador, quatro meses após a posse de Elmano, ele respondeu: "Eu ainda não fui recebido".

