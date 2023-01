Elmano de Freitas toma posse no Governo do Ceará: assista ao vivo

Cerimônia de posse contará com sessão solene na Assembleia Legislativa e solenidade de posse no Palácio da Abolição

Elmano de Freitas (PT) toma posse neste domingo, 1º de janeiro (01/01) de 2023, como governador do Ceará. Ele foi eleito com 54,02% dos votos no 1º turno. Ao lado dele, toma posse a vice-governadora Jade Romero (MDB). Ela irá acumular também a secretaria das mulheres.

Assista ao vivo à posse:

A transmissão é da Tv Assembleia.

A sessão de posse do futuro governador e vice-governadora está prevista para começar às 7h30min, na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE). A seguir, haverá cerimônia no Palácio da Abolição, onde Izolda Cela (sem partido) fará a transmissão do cargo para Elmano, às 9 horas.

Na sexta-feira, 30, Elmano concluiu o anúncio do secretariado.

A posse dos deputados estaduais eleitos nas eleições de 2022 ocorrerão em 1° de fevereiro de 2023, na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE).

Confira cronograma da cerimônia:

Início da Sessão Solene na Assembleia Legislativa - 7h30m

Fim da Sessão Solene na Assembleia Legislativa - 8h50min

Início da Sessão solene de posse no Palácio da Abolição - 9 horas

Fim da Sessão solene de posse no Palácio da Abolição - 10h30min

Como e onde assistir a posse:

A sessão será transmitida ao vivo pelas redes sociais da Casa, TV Assembleia e FM Assembleia, na TV Ceará e nas redes sociais de Elmano de Freitas (PT). Também há transmissão no Youtube do O POVO.

Na Assembleia

A sessão solene de posse será transmitida na íntegra pelo YouTube do governador e também da Assembleia Legislativa.

No Palácio da Abolição

A cerimônia de posse será transmitida na íntegra pelo YouTube do Governo e o pronunciamento pelas redes do governador.

Serviço

Solenidade de posse do Governador e da Vice-Governadora eleitos do Governo do Ceará

Data: 1° de janeiro de 2023 (domingo)

Evento: Sessão solene

Horário: 7h30min

Local: Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Plenário 13 de Maio (Av. Desembargador Moreira, 2807, Dionísio Torres, Fortaleza/CE)

Evento: Solenidade de posse

Horário: 9 horas

Local: Palácio da Abolição (Avenida Barão de Studart, 505, Meireles, Fortaleza/CE)



