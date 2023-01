Elmano prioriza saúde, segurança e combate à fome e quer apoio de Lula

Elmano de Freitas (PT) foi empossado neste domingo, 1º de janeiro (01/01) de 2023, governador do Ceará. No primeiro discurso, na Assembleia Legislativa, ele exaltou o papel que assumem o ex-governador e senador eleito Camilo Santana (PT) e a ex-governadora Izolda Cela (sem partido), no comando da educação do Brasil, no ministério. Agradeceu ao senador Cid Gomes (PDT) e reafirmou o compromisso de buscar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) soluções para lidar com assuntos que ele considerou urgentes, que são saúde, segurança pública e o combate à fome.

"Vamos trabalhar para um Ceará mais justo e mais inclusivo. Aberto ao diálogo."



Ao mencionar a posse de Lula, à qual comparecerá mais tarde, Elmano salientou: "Para nossa alegria ele volta com toda força, pelas mãos limpas da democracia, para ajudar a resgatar nosso país, tão maltratado nos últimos anos".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Eleitos com 54,02% dos votos no 1º turno, ao seu lado também tomou posse a vice-governadora Jade Romero (MDB). Ela irá acumular também a secretaria das mulheres.

A sessão solene da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), que deu posse ao novo governador, foi presidida pelo deputado Evandro Leitão (PDT).

Após o ato na Assembleia, ocorre a cerimônia de transmissão de cargo, no Palácio da Abolição.

Após citar uma grande lista de presenças e fazer uma reverência especial para a sua esposa Lia Freitas, a vice-governadora Jade Romero e ao senador eleito e ex-governador Camilo Santana, Elmano agradeceu os 8 anos de parlamento estadual e falou do aprendizado ao respeito as diferenças.

"Estamos com a esperança dos cearenses nas mãos e temos que trabalhar muito para honrar essa confiança. Lutarei contra injustiças e desigualdades", afirmou, lembrando que conta com os deputados para governar o Estado.

O governador Elmano também destacou que abraçará "as oportunidades com o setor produtivo" e prometeu "trabalhar com todas as forças para honrar essa missão. Serei governador de todos e todas, com muito senso de justiça."

A posse dos deputados estaduais eleitos nas eleições de 2022 ocorrerão em 1° de fevereiro de 2023, na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE).

Tags