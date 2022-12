Posse de Elmano como governador acontece às 7h30min, na Assembleia; veja detalhes

O governador e a vice governadora eleitos para a gestão 2023-2026, Elmano de Freitas (PT) e Jade Romero (MDB), tomam posse no próximo domingo, 1º de janeiro. A sessão solene está marcada para iniciar às 7h30min, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece). O ato solene de assinatura de posse será realizado no Plenário 13 de Maio, com controle de acesso e espaço exclusivo para profissionais de imagens.

Depois, serão empossados os novos secretários de governo. A sessão será transmitida ao vivo pelas redes sociais da Casa, TV Assembleia e FM Assembleia. A sessão será conduzida pelo presidente da Casa, deputado Evandro Leitão (PDT).

Na solenidade, Elmano deve ler o compromisso de posse e a mensagem governamental. A perspectiva é que, depois da Assembleia, os empossados se desloquem para o Palácio da Abolição, onde a governadora Izolda Cela (sem partido) deverá realizar a transferência de gestão.

No Ceará, Elmano de Freitas só entrou na disputa após o fim da aliança histórica entre PDT e PT no estado, e apareceu atrás nas pesquisas de intenções de voto durante parte da campanha, mas acabou eleito em primeiro turno. Com 54,02% dos votos válidos, o petista surpreendeu projeções de pesquisa e foi confirmado vencedor da disputa contra Capitão Wagner (UB) e Roberto Cláudio (PDT).

Brasília

Ainda no mesmo dia, Elmano pretende sair com comitiva junto com o senador eleito e futuro ministro da Educação, Camilo Santana (PT) até a cerimônia de posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Brasília. A cerimônia contará com diversos artistas, como Pabllo Vittar e Baiana System e tem a futura primeira-dama Janja da Silva como coordenadora.

De acordo com o Senado Federal, a chegada de autoridades, chefes de Estado e de Governo e convidados está prevista para ocorrer a partir das 13h30min.

Quem é Elmano de Freitas

Elmano de Freitas da Costa nasceu no município de Baturité, filho de Francisco Feitosa da Costa, “seu Odilon”, e da professora Elma de Freitas da Costa. Ele se formou em Direito pela Universidade Federal do Ceará e é filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT) desde 1989. A sua luta social começou nas Comunidades Eclesiais de Base da Igreja Católica (CEBs).

O petista atuou na Rede Nacional de Advogados Populares (Renap), bem como na defesa jurídica e política do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), na condição de advogado. Foi secretário de Educação de Fortaleza e coordenador do Orçamento Participativo na gestão da ex-prefeita Luizianne Lins (PT).

Elmano foi candidato à prefeitura de Fortaleza em 2012, mas foi derrotado pelo ex-prefeito Roberto Cláudio, obtendo 600 mil votos no segundo turno. Em 2013, foi eleito presidente do PT de Fortaleza. Nas eleições de 2014, foi eleito deputado estadual com mais de 44 mil votos. Em 2017, assumiu a presidência da Escola Superior do Parlamento Cearense (Unipace). Nas eleições de 2018, foi reeleito deputado estadual com 68.594 votos.

