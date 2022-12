Elmano convocará Assembleia em janeiro para votar reforma administrativa

Elmano de Freitas (PT) afirmou que deve apresentar e provar uma reforma administrativa no governo do Ceará espelhada no governo Federal

Elmano de Freitas, governador do Ceará eleito pelo Partido dos Trabalhadores (PT), afirmou que convocará a Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), de forma extraordinária, para apresentar uma proposta de reforma administrativa do governo.

As declarações do petista foram feitas na apresentação do relatório da equipe de transição do Governo do Ceará, no gabinete da vice-governadoria do Ceará, nesta segunda-feira, 19.

“Eu devo fazer uma convocação extraordinária, em janeiro, da Assembleia para aprovação e apresentação de uma reforma administrativa. Só fazer um desenho final desta reforma até o finalzinho do ano se concluir e, certamente, vamos pedir uma convocação extraordinária”, afirmou Elmano.

O governador eleito já havia comentado sobre implementar uma reforma administrativa no Estado do Ceará, em uma primeira reunião oficial da transição de governo, em novembro. Segundo ele, algumas ações feitas pelo futuro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) podem servir de espelho para o Ceará.

"Há indicações de que o novo Governo Federal fará uma reforma administrativa. Nós vamos discutir até que ponto nós vamos esperar a organização do Estado ao que vai ser feito no Governo Federal, ao que nós ganhamos com isso, em que nós não ganhamos", disse o petista durante o encontro em novembro.

Nesta segunda-feira, Elmano de Freitas (PT) está indo para Brasília, com o senador eleito Camilo Santana (PT), para uma reunião com o presidente eleito, Lula. O sucessor de Izolda Cela, atual governadora do Ceará, também confirmou que irá anunciar alguns nomes do secretariado de seu futuro governo durante esta semana.

"Essa semana, a gente anuncia alguns nomes de secretários. Até sexta-feira, nós já teremos nomes anunciados em coletivas para a imprensa e depois na próxima semana os demais”, afirmou Elmano, que também justificou a demora na divulgação do secretariado.

“Eu não quero errar pela precipitação, quero ter cautela, tranquilidade, e a gente poder assim escolher a melhor equipe, que é o que eu preciso fazer para o Ceará ter o melhor secretariado possível para esse momento. O presidente Lula decidiu trinta e sete ministérios e, se eu não me engano, anunciou seis. Então nós temos tranquilidade pra ouvir, eu tenho uma negociação em curso com o PDT e isso também interfere na nossa montagem”, explicou.

Elmano ainda está em negociação com o Partido Democrático Trabalhista (PDT) para discutir a possível entrada do partido na base do novo governo. O petista se reuniu, nesta sexta-feira, 16, com o senador licenciado Cid Gomes, o prefeito José Sarto, o deputado federal André Figueiredo e o ex-prefeito Roberto Cláudio para tratar do assunto.

O governador eleito pediu "participação administrativa" do PDT na gestão que começa em janeiro, ao mesmo tempo em que Sarto cobra apoio do PT na Câmara Municipal. "Existem posicionamentos divergentes, mas nós temos absoluta compreensão de que o governador eleito tem todo o espírito público necessário para fazer um grande governo e o PDT nunca vai ser oposição a isso”, apontou André Figueiredo após o encontro com Elmano.



Reforma administrativa

Elmano de Freitas já havia tocado no assunto da reforma administrativa em outros momentos. Além das declarações de hoje e de suas falas no início de novembro, o petista já indicou a possibilidade de realizar uma reforma administrativa na gestão do Estado, em outubro deste ano.

Durante entrevista às rádios O POVO CBN e CBN Cariri, o político falou sobre o assunto. Ele disse que estudava realizar desmembramento da atual Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS) em novas pastas, além de criar uma secretaria específica para cuidar das relações internacionais do Estado para atrair investidores.

"Nós temos hoje uma Secretaria de Proteção Social com várias áreas, que eu acho que é razoável que possam ter um desmembramento", disse ao O POVO.

Na entrevista às rádios, ele mencionou ainda a intenção de criar uma pasta voltada às relações internacionais. "Devíamos ter uma secretaria muito focada no relacionamento internacional, de atração de investimento e de escritório a nível internacional, para acompanhar e estar perto do centro de decisão dessas empresas que vão fazer investimento no Nordeste", disse.



