PT, PDT e MDB dominam indicações para secretariado do governo Elmano; veja lista

A conclusão do anúncio do secretariado pelo governador eleito Elmano de Freitas (PT) dimensionou a presença de partidos e pessoas ligadas a lideranças políticas dentro do primeiro escalão da nova gestão, que se inicia em 2023. Nomes ligados a PT, PDT e MDB dominam as indicações, com quase um terço dos indicados pelo futuro governo.

O PT começará a gestão com quatro nomes filiados ao partido entre os secretários de Elmano. Em seguida, aparece o PDT que, após uma série de reuniões e tratativas conturbadas, acabou tendo filiados ao partido no Governo. O presidente da sigla, deputado federal André Figueiredo, entretanto, afirma que o PDT não indicou nenhum nome. As três secretarias que estarão sob comando de pedetistas, segundo ele, foram escolha "pessoal" de Elmano.

O MDB também terá três indicados, dentre filiados e nomes ligados ao ex-senador e deputado federal eleito Eunício Oliveira. Já o PP e o Psol ficarão à frente de uma secretaria, cada.

Há ainda a indicação de nomes ligados a lideranças locais, como Antonio Nei, que assumirá a pasta de Infraestrutura. Ex-prefeito do município de Pereiro e ex-secretário da Regional I de Fortaleza, na gestão do prefeito José Sarto (PDT), Nei é ligado ao suplente de senador Chiquinho Feitosa, que rachou o PSDB neste ano para apoiar a candidatura de Elmano.

Já Sandra Monteiro, indicada para a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará (Secitece) é nome ligado a lideranças do PCdoB. A pasta já foi comandada por Inácio Arruda, que figura entre os quadros da legenda. O POVO entrou em contato com lideranças do PCdoB e com Sandra para saber se ela tem filiação partidária ativa junto à legenda e aguarda resposta.

Veja a lista abaixo.

Futuros secretários ligados a partidos e lideranças

PT:

Waldemir Catanho (Articulação Política) - Filiado ao PT.

Mitchelle Meira - (Cidadania e Diversidade) - Filiada ao PT.

Moisés Braz (Desenvolvimento Agrário) - Deputado estadual filiado ao PT.

Vladyson Viana (Trabalho) - Filiado ao PT.

PDT:



Salmito Filho (Desenvolvimento Econômico) - deputado estadual filiado ao PDT.

Robério Monteiro (Recursos Hídricos) - deputado federal filiado ao PDT.

Oriel Filho (Pesca e Aquicultura) - deputado estadual eleito filiado ao PDT.

MDB:

Jade Romero (Mulheres) - vice-governadora eleita filiada ao MDB.

Aloísio Carvalho (Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado) - emedebista que permanece no cargo.

Rogério Pinheiro (Esportes) - ligado ao ex-senador Eunício Oliveira (MDB).

PP:

Zezinho Albuquerque (Cidades) - deputado estadual filiado ao PP.

Psol:

Adelita Monteiro (Juventude) - filiada ao Psol.

Ao todo, Elmano anunciou 32 nomes para o primeiro escalão do governo. Ele cumpriu a promessa de paridade de gênero, com a indicação de 16 homens e 16 mulheres. O POVO está confirmando se outros futuros secretários indicados por Elmano tem filiação partidária ativa. Caso haja confirmação, a matéria será atualizada.

