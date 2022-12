Assembleia oficializa renúncia de Elmano, que toma posse como governador neste domingo, 1º

Elmano de Freitas (PT) não é mais deputado estadual. A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa oficializou a renúncia do petista, que foi eleito no primeiro turno governador do Ceará, com 54% dos votos válidos. O petista será empossa neste domingo, 1º de janeiro.

A decisão do colegiado foi tomada nesta quinta-feira, 30, após o presidente da Casa, deputado Evandro Leitão (PDT), ler a cara de renúncia. Logo em seguida, foi anunciada a convocação do suplente de Elmano, deputado George Lima (PDT), que já está no exercício do mandato. Ele foi efetivado no cargo nesta sexta-feira, 31.



Também estiveram presentes na reunião pela plataforma virtual o 1º vice-presidente, deputado Fernando Santana (PT), o 2º vice-presidente, deputado Danniel Oliveira (MDB), o 2º secretário, deputado Audic Mota (MDB) e o 2º suplente, deputado Osmar Baquit (PDT). Os deputados desejaram sucesso ao novo governador e parabenizaram pelo trabalho desempenhado por Elmano ao longo de dois mandatos na Assembleia.

com informações da Assembleia Legislativa

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags