Sarto diz que não vai à posse de Elmano no domingo para prestigiar o Réveillon

Embora tenha desvinculado a ausência de qualquer motivação política, a relação entre PT e PDT no Estado ainda está abalada após os desdobramentos do racha no período eleitoral

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), informou que não participará da cerimônia de posse do governador eleito Elmano de Freitas (PT), marcada para este domingo, às 07h30, na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Em coletiva sobre o Réveillon da Cidade, o pedetista disse que irá prestigiar as festividades na Capital durante a virada do ano e que o horário da posse do petista torna “inoperante” que ele esteja presente na cerimônia.

“Não vou à posse por uma razão muito simples. Porque Elmano colocou a sua posse muito cedo, para poder ir à posse do (presidente eleito) Lula. Eu pretendo prestigiar Fortaleza amanhã (no Réveillon) e seria, praticamente, inoperante sair daqui duas horas da manhã e estar lá às sete horas da manhã”, disse o gestor durante a entrevista aos jornalistas.

Sarto desvinculou a ausência de qualquer motivação política. “Isso não tem nada a ver com a posição de PDT e PT. Tenho defendido a tese de que devemos prestar apoio ao governador eleito. Tenho certeza de que a relação institucional entre a Prefeitura de Fortaleza e o Governo do Estado vai ser melhor do que era antes”, disse.

PT e PDT racharam durante a eleição deste ano. Na mesma coletiva, o prefeito classificou o ocorrido como um “fracasso da diplomacia política do Ceará”. O PDT vai compor a base de Elmano na Alece, mas Sarto tem cobrado que petistas deem o “mesmo crédito” a ele na esfera municipal, onde o PT faz oposição à gestão na Câmara de vereadores.

O PDT terá três nomes na secretarias do governo Elmano. No entanto, o presidente da sigla, deputado federal André Figueiredo, afirma que o partido não indicou nenhum deles. As três secretarias que estarão sob comando de pedetistas, segundo Figueiredo, foram escolha "pessoal" de Elmano.

Entre os trabalhistas indicados estão os deputados Salmito Filho (Desenvolvimento Econômico), Robério Monteiro (Recursos Hídricos) e Oriel Filho (Pesca e Aquicultura).

