Mulheres têm recorde de ministérios com Lula e são metade do secretariado de Elmano; veja lista

Na esfera nacional serão 11 ministras, recorde de participação feminina na história da República. No Ceará, mulheres ocuparão metade das 32 secretarias do próximo governo

As mulheres estarão representadas de maneira recorde na administração Federal, com 11 ministras indicadas pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para comandar diversas áreas. No Ceará, elas ocuparão 16 das 32 secretarias da gestão do governador eleito Elmano de Freitas (PT), que cumpriu a promessa de campanha de respeitar a paridade de gênero na formação do primeiro escalão do futuro governo.



Na esfera Federal serão 37 ministérios, com 26 homens e 11 mulheres à frente. Embora o número de mulheres seja menos da metade do de homens, esse já é o recorde de participação feminina na história da República. O recorde anterior foi registrado durante o governo da então presidente Dilma Rousseff (PT), que teve oito ministras em sua gestão.

Já no âmbito estadual, as mulheres nomeadas por Elmano são metade do secretariado. O governador eleito concluiu a formação do primeiro escalão do governo nesta sexta-feira, 30.

As mulheres nomeadas por Lula:

1 - Ana Moser: Esporte

2 - Anielle Franco: Igualdade Racial

3 - Cida Gonçalves: Mulheres

4 - Daniela de Souza Carneiro (Daniela do Waguinho): Turismo

5 - Esther Dweck: Gestão e Inovação em Serviços Públicos

6 - Luciana Santos: Ciência, Tecnologia e Inovação

7 - Marina Silva: Meio Ambiente

8 - Margareth Menezes: Cultura

9 - Nísia Trindade: Saúde

10 - Simone Tebet: Planejamento e Orçamento

11 - Sônia Guajajara: Povos Originários.

As mulheres indicadas por Elmano:



1 - Ada Pimentel: Conselho Estadual de Educação

2 - Adelita Monteiro: Juventude

3 - Eliana Estrela: Educação

4 - Jade Romero: Mulheres

5 - Juliana Alves: Povos Indígenas

6 - Luisa Cela: Cultura

7 - Mitchelle Meira: Cidadania e Diversidade

8 - Onélia Santana: Proteção Social

9 - Roseane Medeiros: Relações Internacionais

10 - Sandra Machado: Planejamento e Gestão

11 - Sandra Monteiro: Ciência, Tecnologia e Educação Superior

12 - Socorro França: Direitos Humanos

13 - Tânia Mara Coelho: Saúde

14 - Vilma Freire: Meio Ambiente

15 - Yrwana Albuquerque: Turismo

16 - Zelma Madeira: Igualdade Racial.

