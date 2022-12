PDT não indicou os três deputados do partido que serão secretários de Elmano

Anunciados como secretários do futuro governo Elmano de Freitas (PT), os deputados pedetistas Salmito Filho (Desenvolvimento Econômico), Robério Monteiro (Recursos Hídricos) e Oriel Nunes Filho (Pesca e Aquicultura) não foram indicados pelo PDT para a equipe do governador eleito.

A informação é do presidente estadual do partido no Ceará, deputado federal André Figueiredo. Segundo ele, as indicações não passaram pela cúpula pedetista e teriam sido feitas por decisão "pessoal" de Elmano.

"O PDT não indicou ninguém não. Os deputados Salmito e Robério são do PDT, claro, mas inclusive já apoiaram o Elmano no 1º turno, então é uma indicação pessoal dele mesmo. Então, o PDT boa indicou ninguém e nem vai indicar", afirmou Figueiredo, antes ainda do anúncio da leva final de secretários, que incluiu Oriel. Ele informou que o comentário também abrangia o último anunciado.

Outros convites

Figueiredo destaca ainda que o partido inclusive foi chamado para "outras funções" no governo petista, mas preferiu abrir mãos dos espaços para manter maior grau de independência com a gestão. Figueiredo destaca, no entanto, que o partido acredita na "boa-fé" do governador eleito para a gestão.

"Acreditamos que ele vai se esforçar bastante para fazer um bom governo e o que estiver ao nosso alcance nós vamos ajudar, sem necessariamente fazer parte do governo" destaca.

Na eleição deste ano, PT e PDT romperam aliança de mais de 16 anos no Ceará, com pedetistas lançando Roberto Cláudio (PDT) na disputa pelo Governo do Ceará. Após a vitória petista, integrantes do PDT acabaram se dividindo entre aqueles que defendiam que o partido fosse para a oposição e ala que prefere uma aproximação com o governador eleito.

Com o racha, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, visitou ao Ceará em novembro para "apagar o incêndio" entre pedetistas. Na última semana, o partido decidiu liberar os filiados para integrarem a base do governo eleito.

