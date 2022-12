Deputados avaliam como natural acordo de apoio entre PDT e PT em governo Elmano

Deputados do PDT e PT tratam como natural a decisão de apoio institucional entre as siglas para a gestão do governador eleito Elmano de Freitas (PT). O acordo foi firmado na última sexta-feira, 23, durante encontro com o presidente estadual da legenda, deputado André Figueiredo (PDT), com o futuro chefe do Executivo estadual.



O acerto visa manter uma proximidade entre as gestões do Governo do Ceará e da Prefeitura de Fortaleza, apesar dos tensionamentos entre PT e PDT, e já ocorria nas gestões de Camilo Santana (PT) e de Cid Gomes (PDT). Na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), a aliança sempre foi visto com mais naturalidade, diferente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), onde o PT faz oposição mais intensa à Prefeitura.



Para o deputado estadual Salmito Filho (PDT), o acordo entre as siglas representa um "importante gesto do governo Elmano para com o PDT", cabendo ao seu partido agora avaliar o caso. Segundo ele, é importante separar o cenário estadual do municipal, embora um alinhamento entre ambos, apesar das divergências políticas, seja algo a ser buscado.

Salmito Filho é deputado estadual pedetista próximo a Camilo e Izolda

"Primeiro é importante separar o quadro estadual com o quadro da realidade de cada município. Obviamente que em acontecendo alinhamento estadual facilita para tentar construir alinhamento municipal, mas isso depende também das forças dos respectivos partidos em cada município. Eu vejo com otimismo. Acredito que é bom para o Ceará e para a população. O PDT está alinhado nacionalmente. Isso não obriga que em todos os estados esteja alinhado, vai depender da relação construída em cada estado", defende o deputado.

O parlamentar possui boa relação com o PT, sendo próximo do senador eleito Camilo Santana e da atual governadora Izolda Cela (sem partido). Além disso, o pedetista é um dos nomes do partido que pode assumir alguma pasta na gestão Elmano.



A vereadora Larissa Gaspar (PT), futura deputada estadual, avalia ser possível o apoio administrativo. "O PT e PDT a nível estadual já têm composição de décadas, diferente do que acontece na Prefeitura, onde a mais de uma década o PT faz oposição ao PDT. Acho que é natural. Houve rompimento nas eleições, mas o diálogo foi retomado, ele [PDT] tem interesse de compor", destacou a petista.

Larissa Gaspar faz oposição a José Sarto na Câmara de Fortaleza

Crítica da gestão do prefeito José Sarto (PDT) e forte opositora da tramitação da Taxa do Lixo em Fortaleza, a parlamentar reforça que o acordo entre as legendas não afeta em nada a relação em nível municipal, na qual o PT mantém oposição desde a gestão do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT). Sobre o PDT possivelmente ocupar pastar na nova gestão, a petista também avaliou como normal.



"Acho que é uma composição que sempre acontece na construção do governo, partidos aliados que dão sustentação ao governo possam indicar gestores para determinados órgãos. É importante ver o perfil da pessoa indicada para cada órgão, uma pessoa que tenha competência para tocar aquela pasta", diz a vereadora.

Antes de tomar posse no Palácio da Abolição, Elmano tenta articular com aliados sua governabilidade. O apoio do PDT é imprescindível, visto que o partido ocupa uma expressiva bancada na AL-CE, com 13 deputados eleitos. O desafio torna-se maior na CMFor, onde a gestão Sarto e os vereadores petistas têm relação desgastada.

Elmano de Freitas divulga primeiros nomes do secretariado; veja lista



