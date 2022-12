Veja quais secretarias ainda faltam ser anunciadas por Elmano

O governador eleito Elmano de Freitas (PT) ainda deve anunciar os titulares de 16 secretarias de Estado. Nesta sexta-feira, 23, ele revelou os primeiros sete nomes que vão compor seu governo a partir de 1° de janeiro de 2023.

Atualmente, existem 21 secretarias na estrutura administrativa do Estado, mas o número deve passar para 23 após as adições propostas pelo futuro governo de Elmano.

Em entrevista ao O POVO em novembro, o governador eleito afirmou que pretende aumentar o número de pastas. Ele disse que estudava realizar o desmembramento da atual Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS) em novas pastas: uma dedicada às Mulheres e outra voltada ao Trabalho e Inclusão Social.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A SPS já tem secretária definida, com a escolha de Onélia Santana para continuar à frente da pasta.

Além dela, as secretarias de Saúde, da Segurança Pública, da Administração Penitenciária, a Controladoria-geral de Disciplina, a Procuradoria-geral do Estado e a da Cultura tiveram seus titulares anunciados nessa sexta-feira.

Para viabilizar logo as mudanças no organograma da gestão estadual, Elmano afirmou que convocará sessão extraordinária da Assembleia Legislativa do Ceará em janeiro para apresentar uma proposta de reforma administrativa do governo.

Confira lista das secretarias que ainda faltam ser definidas:

Casa Civil

Controladoria e Ouvidoria-Geral do Estado

Secretaria das Cidades

Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior

Secretaria do Desenvolvimento Agrário

Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho

Secretaria da Educação

Secretaria do Esporte e Juventude

Secretaria da Fazenda

Secretaria da Infraestrutura

Secretaria do Meio Ambiente

Secretaria do Planejamento e Gestão

Secretaria dos Recursos Hídricos

Secretaria do Turismo



Secretaria das Mulheres*

Secretaria do Trabalho e Inclusão Social*

*Secretarias que ainda devem ser criadas

Sobre o assunto Elmano anuncia Rafael Moraes como secretário da Procuradoria Geral do Estado

Tebet embarca com Lula para São Paulo após reunião para definir ministério

Elmano anuncia Rodrigo Bona para Controladoria-Geral de Disciplina

Elmano anuncia Onélia Santana como secretária da Proteção Social

Elmano anuncia Mauro Albuquerque como secretário da Administração Penitenciária

Elmano anuncia médica Tânia Mara como secretaria de Saúde do Ceará

Elmano anuncia Luisa Cela como secretária da Cultura

Tags