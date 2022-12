Tebet embarca com Lula para São Paulo após reunião para definir ministério

A senadora Simone Tebet (MDB) embarcou para São Paulo nesta sexta-feira, 23, com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no avião de táxi aéreo utilizado no deslocamento do petista. Horas antes, Simone se reuniu com Lula para definir qual pasta assumirá no futuro governo.

Lula ofereceu à senadora o comando do Meio Ambiente. Ela disse que aceitaria desde que a deputada eleita Marina Silva (Rede-SP) concordasse em assumir o novo cargo de Autoridade Climática. Lula se encontrou com Marina em seguida, mas não houve acordo.

Como mostrou o Estadão, persiste o impasse sobre qual ministério Simone deverá assumir após o PT vetar o nome dela para comandar o Ministério do Desenvolvimento Social, entregue ao senador eleito Wellington Dias (PT), ex-governador do Piauí. A saída encontrada por Lula, em conversas com dirigentes do PT, foi oferecer a Simone o controle do Meio Ambiente.

A senadora, porém, já disse não aceitar passar por cima de Marina, que foi ministra do Meio Ambiente no governo Lula, de 2003 a 2008. Marina não aceita o cargo de Autoridade Climática por considerá-lo muito técnico. Diante do impasse, Lula chamou Simone para viajar com ele a São Paulo, na tentativa de encontrar outra solução.

