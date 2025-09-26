Caso "Rainha da Cavalgada": família diz que morte foi por engasgo

Caso "Rainha da Cavalgada": família diz que laudo aponta morte por engasgoA família da estudante Gabrielly Câmara Moreira afirma que a morte foi causada por engasgo, seguido de mal súbito, em Pedra Branca. Restos de alimento na traqueia já haviam sido detectados. SSPDS ainda não confirmou informação
A estudante Gabrielly Câmara Moreira, 16, conhecida como "Rainha da Cavalgada", teria morrido por engasgo, seguido de mal súbito. A declaração veio do padrasto da jovem, Cícero Hércules Ferreira, após acesso ao laudo pericial.
A presença de restos de alimento na traqueia da jovem já havia sido constatada em estudo preliminar.
O corpo da adolescente foi encontrado na madrugada dessa sexta-feira, 19, dentro de uma casa em construção no município de Pedra Branca, a 263,13 km de Fortaleza.
As circunstâncias do óbito estavam sob investigação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).
O POVO aguarda confirmação da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) sobre a causa da morte.
Relembre caso da "Rainha da Cavalgada"
De acordo com o padrasto de Gabrielly, Cícero Hércules Ferreira, ao O POVO, a jovem saiu com amigos na noite do dia 18 de setembro para comemorar o fim do curso de barbearia.
Naquela madrugada, após ela passar mal, o grupo entrou em contato com a família da vítima. Uma ambulância do Serviço Móvel de Urgência (Samu) já estava no endereço, quando a mãe e o padrasto chegaram.
“Ela estava em cima de uma cisterna, do lado da casa. Estava em uma posição reta”, descreve Hércules.
"Rainha da Cavalgada" não sofreu agressão sexual
Informe da SSPDS descartou indícios de agressão sexual no corpo da vítima.
Ao relembrar a enteada, Cícero Hércules Ferreira a descreveu como “uma menina boa”, que amava os pais e a família. “Gostava bastante dos amigos. Uma pessoa bem social”, comentou.
O padrasto afirma que Gabrielly não havia relatado nenhuma situação que indicasse perigo ou ameaça.
Notas de pesares após morte da "Rainha da Cavalgada"
O cortejo do corpo de Gabrielly atraiu uma multidão, reunindo pessoas a cavalo, uma alusão a uma das paixões de Gabrielly.
A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos de Pedra Branca emitiu nota de pesar.
“Sua presença sempre foi sinônimo de alegria, carisma e dedicação, tornando-se um exemplo para a juventude e para toda a comunidade”, define o Órgão.
A jovem era estudante da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Elza Gomes Martins. A instituição lamentou a perda de Gabrielly em nota.
“Fará eternamente parte da história de nossa escola, sendo lembrada pelo carinho, alegria e dedicação”.
Saiba como realizar manobra para desengasgo
A manobra de Heimlich busca forçar o ar dos pulmões a sair de forma abrupta, e consequentemente, empurrar o objeto que está obstruindo as vias respiratórias para fora do corpo.
Dessa forma, é orientada em casos de engasgo. Para isso, é necessário o posicionamento correto e aplicação de força sobre o abdômen.
Confira vídeo prático:
Primeiramente, se posiciona às costas da pessoa engasgada e firma os pés atrás dela. Posicionado, o executor da manobra deve também envolver a vítima com os dois braços e segurar um dos pulsos. O passo final é pressionar de forma rápida e forte a parte de cima do abdômen da pessoa engasgada.
O conhecimento da manobra pode salvar vidas, sendo disseminado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) nas escolas públicas do Estado.
Para solicitar uma oficina, a instituição de ensino deve procurar o Centro de Treinamento e Desenvolvimento Humano (CTDH) e agendar a visita, em Fortaleza.
No caso das escolas particulares, há a possibilidade de contratar profissionais da área de salvamento para ensinarem a manobra aos alunos.
Serviço
Centro de Treinamento e Desenvolvimento Humano (CTDH)
Onde: Avenida Borges de Melo, 690, Parreão – Fortaleza/CE
Telefone: (85) 3101-6585
Coordenador: TC Paulo George Girão da Silva
