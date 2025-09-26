Caso "Rainha da Cavalgada": família diz que morte foi por engasgo

Veja as últimas atualizações sobre o caso envolvendo a 'Rainha da Cavalgada' / Crédito: Reprodução/Instagram de Gabrielly Moreira

A estudante Gabrielly Câmara Moreira, 16, conhecida como "Rainha da Cavalgada", teria morrido por engasgo, seguido de mal súbito. A declaração veio do padrasto da jovem, Cícero Hércules Ferreira, após acesso ao laudo pericial. Bebê de 14 dias é salva de engasgo pela PRF, em Itaitinga; SAIBA



A presença de restos de alimento na traqueia da jovem já havia sido constatada em estudo preliminar.

Relembre caso da "Rainha da Cavalgada" De acordo com o padrasto de Gabrielly, Cícero Hércules Ferreira, ao O POVO, a jovem saiu com amigos na noite do dia 18 de setembro para comemorar o fim do curso de barbearia. Naquela madrugada, após ela passar mal, o grupo entrou em contato com a família da vítima. Uma ambulância do Serviço Móvel de Urgência (Samu) já estava no endereço, quando a mãe e o padrasto chegaram. “Ela estava em cima de uma cisterna, do lado da casa. Estava em uma posição reta”, descreve Hércules.

"Rainha da Cavalgada" não sofreu agressão sexual Informe da SSPDS descartou indícios de agressão sexual no corpo da vítima. Ao relembrar a enteada, Cícero Hércules Ferreira a descreveu como “uma menina boa”, que amava os pais e a família. “Gostava bastante dos amigos. Uma pessoa bem social”, comentou.