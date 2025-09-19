Bebê de 14 dias é salva de engasgo pela PRF, em Itaitinga

A bebê, de apenas 14 dias, foi trazida a uma unidade operacional da PRF pela mãe, de 21 anos

Uma recém-nascida de 14 dias foi salva de engasgo na manhã desta sexta-feira, 19, por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no km 19 da BR-116, em Itaitinga .

A bebê foi trazida a uma unidade operacional da PRF pela mãe, de 21 anos. Ao chegar no local, os policiais realizaram as manobras adequadas para bebês.

Policial usou manobra de Heimlich para salvar bebê

Segundo a PRF, um dos policiais utilizou a manobra de Heimlich para salvar a recém-nascida. O movimento é um procedimento de primeiros socorros para desobstruir as vias aéreas em casos de engasgo.

Em bebês com menos de 1 ano, a técnica é adaptada: o socorrista alterna golpes firmes nas costas, entre as escápulas, com compressões no tórax (no osso esterno), até que o ar volte a circular.

Após o resgate, mãe e bebê foram encaminhadas a uma unidade hospitalar para avaliação.