Polícia cumpre mandados de prisão contra facção em quatro cidades do Ceará

Mandados de prisão, busca e apreensão de armas, com bloqueio de contas bancárias, estão sendo cumpridos na manhã desta sexta-feira, 26, em Fortaleza, Aracati, Beberibe e Itaitinga
Kaio Pimentel
Kaio Pimentel
Mandados de prisão de suspeitos, com busca e apreensão de armas e contas bancárias, estão sendo cumpridos na manhã desta sexta-feira, 26, nos bairros Conjunto Ceará, Jangurussu e Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza, e também em Aracati, BeberibeItaitinga.

Trata-se da Operação Nocaute VIII contra um grupo criminoso de origem carioca, que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) realiza combate.

As ações, coordenadas pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) ocorrem simultaneamente.

Mais informações em breve.

