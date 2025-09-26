Polícia cumpre mandados de prisão contra facção em quatro cidades do Ceará

Mandados de prisão, busca e apreensão de armas, com bloqueio de contas bancárias, estão sendo cumpridos na manhã desta sexta-feira, 26, em Fortaleza, Aracati, Beberibe e Itaitinga

Mandados de prisão de suspeitos, com busca e apreensão de armas e contas bancárias, estão sendo cumpridos na manhã desta sexta-feira, 26, nos bairros Conjunto Ceará, Jangurussu e Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza, e também em Aracati, Beberibe e Itaitinga.

Ataque em escola de Sobral: Elmano vai encaminhar lei para compra de férias de policiais; LEIA



Trata-se da Operação Nocaute VIII contra um grupo criminoso de origem carioca, que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) realiza combate.