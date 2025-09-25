Chacina do Curió: vídeo mostra veículos em comboio

Imagens foram divulgadas durante o quarto dia do 5º júri do crime, que julga outros dois PMs acusados de envolvimento na morte de 11 pessoas em novembro de 2015

Um dos carro que aparece nas imagens seria de modelo Toyota Etios Sedan, apontado como carro particular do réu e policial militar Luciano Breno Freitas Martiniano. Ainda no vídeo, um último veículo portava uma carroceria onde carregava pelo menos quatro homens encapuzados.

Um vídeo flagrou pelo menos cinco carros em comboio em uma rua próxima a pontos onde aconteceram as mortes da Chacina do Curió. As imagens de uma câmera de segurança foram registradas à 0h47min da madrugada do dia 12 de novembro de 2015, uma das datas do episódio criminoso.

As imagens foram divulgadas durante o debate entre acusação e defesa no quarto dia do 5º júri da Chacina do Cúrio, nesta quinta-feira, 24, no Fórum Clovis Bevilaqua, em Fortaleza.

Nesta etapa estão sendo julgado os policiais militares Marcílio Costa de Andrade e Luciano Breno Freitas Martiniano.

O Ministério Público do Ceará (MPCE), que atua na acusação contra os réus, afirma que laudos periciais e testemunhas apontam que a arma do policial Marcílio teria sido utilizada em uma das mortes da chacina e o veículo particular de policial Luciano Breno passou pelos locais dos crimes naquela madrugada.

A previsão a sentença dos dois réus seja proferida na noite desta quinta-feira, 24. A Chacina do Curió deixou 11 pessoas mortas e sete feriadas na noite do dia 11 e na madrugada do dia 12 de novembro de 2015.