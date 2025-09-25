Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ataque em Sobral: ONG pediu transferência de estudante ameaçado

Ataque em Sobral: ONG pediu transferência de estudante ameaçado em agosto

O documento, destinado à Secretaria de Educação do Ceará, pedia apoio à mudança de unidade escolar por risco à integridade do adolescente
Atualizado às Autor Cidades O POVO
Autor
Cidades O POVO Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um ofício enviado pela ONG Visão Mundial à Secretaria de Educação do Estado do Ceará (Seduc), no dia 4 de agosto passado, solicitou apoio para a transferência de um estudante da Escola Professor Luís Felipe, em Sobral, por riscos à integridade do adolescente.

Mais informações em instantes

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar