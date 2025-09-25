Estudantes sobreviventes são ouvidos após ataque a escola de Sobral

Escola de ensino médio Professor Luis Felipe, em Sobral, onde dois alunos foram assassinados / Crédito: FERNANDA BARROS/O POVO

Duas das vítimas sobreviventes do ataque a uma escola pública estadual no município de Sobral receberam alta da Santa Casa e, pelo menos, uma delas foi ouvida pela Polícia Civil do Ceará nesta quinta-feira, 25. Uma terceira pessoa, que foi ferida na ação criminosa, segue internada. No local do crime, dois estudantes foram mortos.

As vítimas estavam no interior da instituição de ensino quando criminosos atiraram de fora da escola para dentro. Cinco jovens foram atingidos, destes, dois morreram no local. Um vídeo mostrou o desespero dos alunos com o estampido dos disparos. Eles correm no intuito de descobrir o que estava acontecendo e alguns entram em desespero quando percebem que alunos foram atingidos. As aulas foram suspensas nestas quinta, 25, e sexta-feira, 26. O crime teve repercussão nacional e gerou diversos pronunciamentos nas redes sociais, principalmente de políticos e autoridades.