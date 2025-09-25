Estudantes sobreviventes são ouvidos após ataque a escola de Sobral

Estudantes sobreviventes são ouvidos após ataque a escola de SobralVítimas tinham idades entre 17 e 18 anos e eram estudantes da escola. Três alunos sobreviveram ao ataque
Duas das vítimas sobreviventes do ataque a uma escola pública estadual no município de Sobral receberam alta da Santa Casa e, pelo menos, uma delas foi ouvida pela Polícia Civil do Ceará nesta quinta-feira, 25.
Uma terceira pessoa, que foi ferida na ação criminosa, segue internada. No local do crime, dois estudantes foram mortos.
As vítimas estavam no interior da instituição de ensino quando criminosos atiraram de fora da escola para dentro.
Cinco jovens foram atingidos, destes, dois morreram no local. Um vídeo mostrou o desespero dos alunos com o estampido dos disparos. Eles correm no intuito de descobrir o que estava acontecendo e alguns entram em desespero quando percebem que alunos foram atingidos.
As aulas foram suspensas nestas quinta, 25, e sexta-feira, 26.
O crime teve repercussão nacional e gerou diversos pronunciamentos nas redes sociais, principalmente de políticos e autoridades.
O governador Elmano de Freitas comentou o caso e informou sobre o reforço na segurança em Sobral. O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que colocou a equipe do MEC a disposição do prefeito da cidade e do governador.
"A Santa Casa de Misericórdia de Sobral informa que dois dos três adolescentes que deram entrada no hospital com ferimentos por arma de fogo receberam alta hospitalar na tarde desta quinta-feira, 25. O terceiro adolescente permanece sob os cuidados da equipe multiprofissional", informou o órgão.
Em entrevista coletiva, o secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá, afirmou que o crime tem características de execução e apontou detalhes que indicam que a ação foi premeditada.
O gestor da SSPDS citou atos infracionais de um dos sobreviventes e material ilícito que teria sido encontrado com o corpo de uma das vítimas. (Colaborou Mirla Nobre)
Leia mais