Engasgo: veja orientações dos bombeiros para situações de emergência

Adolescente salvou a vida do primo que estava engasgado ao realizar manobra de Heimlich / Crédito: Reprodução/ Redes socias

Como visto na cena, uma das soluções é a manobra de Heimlich, que impulsiona o ar dos pulmões a fim de desobstruir as vias respiratórias. Entretanto, a técnica nem sempre é a melhor solução e pode levar prejuízos a quem se tenta salvar, conforme explica o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE). Para saber quando usar a manobra é necessário primeiro identificar se o engasgo é total ou parcial. No caso das obstruções por completo, a pessoa não consegue emitir sons, não respira e pode ter mudança de tonalidade da pele, enquanto nas parciais os sintomas são mais leves. "A manobra de Heimlich é necessária quando você tem a obstrução total da via respiratória. Quando isso acontece, você nem consegue colocar o ar para dentro, nem para fora. É nesse tipo de situação que a manobra se torna necessária. Porque você tem que forçar a desobstrução", afirma o capitão do CBMCE, Romário Fernandes, que também aponta para a ineficácia da manobra em engasgos parciais. "Ela só é efetiva se tiver uma obstrução total. A pessoa não consegue falar, não consegue respirar. Se a pessoa consegue respirar e falar, mesmo estando engasgada, a manobra não vai funcionar. Você vai fazer essa compressão, mas o ar vai sair sem empurrar o material que está lá", complementa.

Também é necessário ter cuidado ao aplicar a manobra em idosos, já que estes por vezes possuem ossos frágeis, e exageros de força na manobra podem lesioná-los. As gestantes também são um grupo que exige atenção especial. Ao invés de aplicar a manobra no topo do estômago, a pressão deve ser executada um pouco mais acima, de forma que não atinja a barriga e não prejudique o bebê. Como aplicar a manobra de Heimlich A manobra de Heimlich tem por objetivo forçar o ar dos pulmões a sair de forma abrupta, e consequentemente, empurrar o objeto que está obstruindo as vias respiratórias para fora do corpo. Para isso, é necessário o posicionamento correto e aplicação de força sobre o abdômen.