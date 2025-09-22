"Rainha da Cavalgada": laudo descarta violência sexual

No sábado, 20, um cortejo foi realizado durante o velório de Gabrielly como última homenagem à adolescente / Crédito: Reprodução / Redes sociais

A morte de Gabrielly Câmara Moreira, de 16 anos, em Pedra Branca, município do Sertão Central do Estado, registrada na madrugada de sexta-feira, 19, ainda é envolta em mistérios. Nesta segunda-feira, 22, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou que não foram encontrados indícios de agressão sexual no corpo dela.

A família de Gabrielly também relatou que laudo pericial preliminar já emitido constatou apenas que a adolescente tinha restos de alimento na traqueia, não sendo conclusivo, porém, sobre o que pode ter causado o óbito.

Ainda de acordo com o padrasto, no início da madrugada, os amigos de Gabrielly contactaram a família dizendo que ela havia passado mal. Quando a mãe e o padrasto de Gabrielly chegaram ao local indicado, depararam-se com uma ambulância do Serviço Móvel de Urgência (Samu), mas a jovem já estava morta.

“Nós chegamos ao local, ela estava em cima de uma cisterna, do lado da casa. Estava em uma posição reta”, descreve Hércules. “E o que eu vi de escoriação nela foi uma escoriação no queixo, duas pequenas no pescoço e no braço direito”.

O padrasto afirma que Gabrielly não havia relatado nenhuma situação que indicasse que ela estava correndo perigo, como, por exemplo, ameaças. Sobre as pessoas com quem a jovem estava antes de morrer, ele conta que não conhecia dois deles, enquanto a outra jovem já frequentava a casa da família há cerca de três meses.



Nenhuma situação que possa vir a levantar suspeita ocorreu durante esse tempo, diz Hércules. As esperanças da família de ver o caso sendo elucidado se depositam na investigação instaurada pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE-).

Em nota, a SSPDS informou que a Delegacia de Pedra Branca investiga as circunstâncias do óbito. O POVO perguntou à pasta quantos depoimentos já foram prestados, mas não obteve resposta. Comoção após morte de adolescente Em Pedra Branca, instaurou-se um clima de comoção. O cortejo do corpo de Gabrielly atraiu uma multidão, que contou, inclusive, com pessoas a cavalo, uma alusão a uma das paixões da adolescente.

