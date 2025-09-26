Floresta do Aeroporto: licença de obra é suspensa por irregularidades

Floresta do Aeroporto: licença de obra é suspensa após constatação de irregularidadesEmpresa Aerotrópolis terá cinco dias para apresentar defesa, após intervenção em Área de Preservação Permanente (APP), supressão de vegetação além dos limites autorizados e manejo inadequado da fauna
A Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema) e a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) suspenderam a licença ambiental concedida à empresa Aerotrópolis, na área desmatada do Aeroporto de Fortaleza, após identificarem diversas irregularidades em vistoria técnica.
Entre as infrações constatadas estão a intervenção em Área de Preservação Permanente (APP), supressão de vegetação além dos limites autorizados e manejo inadequado da fauna.
Segundo os órgãos ambientais, será elaborado um relatório final com base na vistoria de campo e a empresa é notificada nesta sexta-feira, 26. A Aerotrópolis terá cinco dias para apresentar defesa.
Apesar de o processo de licenciamento ter seguido os trâmites legais, com anuência do Município desde 2023, a atuação da empresa descumpriu as condições estabelecidas, o que motivou a suspensão da licença e pode resultar em multa, conforme a legislação ambiental vigente.