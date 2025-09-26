Floresta do Aeroporto: licença de obra é suspensa por irregularidades

Empresa Aerotrópolis terá cinco dias para apresentar defesa, após intervenção em Área de Preservação Permanente (APP), supressão de vegetação além dos limites autorizados e manejo inadequado da fauna

A Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema) e a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) suspenderam a licença ambiental concedida à empresa Aerotrópolis, na área desmatada do Aeroporto de Fortaleza, após identificarem diversas irregularidades em vistoria técnica.

Entre as infrações constatadas estão a intervenção em Área de Preservação Permanente (APP), supressão de vegetação além dos limites autorizados e manejo inadequado da fauna.