Chacina do Curió: dois policiais militares são condenados em júri popular

No 5º julgamento, os policiais militares Marcílio Costa de Andrade e Luciano Breno Freitas Martiniano foram condenados pela chacina que deixou 11 mortos
O Tribunal do Júri condenou os policiais militares Marcílio Costa de Andrade e Luciano Breno Freitas Martiniano, réus pela Chacina da Grande Messejana, que deixou 11 mortos na madrugada de 12 de novembro de 2015. A sentença do 5º julgamento foi lida na noite desta quinta-feira, 25, no quarto dia de julgamento.

