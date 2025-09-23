Rainha da Cavalgada: o que se sabe sobre a morte da jovem

Veja as últimas atualizações sobre o caso envolvendo a 'Rainha da Cavalgada' / Crédito: Reprodução/Instagram de Gabrielly Moreira

As circunstâncias da morte da estudante Gabrielly Câmara Moreira, de 16 anos, são investigadas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). O corpo da jovem foi encontrado na madrugada de sexta-feira, 19, dentro de uma casa em construção no município de Pedra Branca, a 263,13 km de Fortaleza. Gabrielly, que também atuava como modelo, havia recebido o título de “Rainha da Cavalgada” em agosto. Conhecida por sua participação em outros concursos da região, já havia sido coroada em 2024 como “Princesa da Cavalgada”.

Os amigos da jovem, que a acompanharam para celebrar a conclusão do curso de barbearia, afirmam que ela teria passado mal. Contudo, familiares da vítima ressaltam a presença de versões conflitantes sobre o ocorrido. Entenda o que se sabe até agora sobre o caso Gabrielly Moreira. Caso Gabrielly Moreira: quem era a ‘Rainha da Cavalgada’? A jovem era estudante da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Elza Gomes Martins. A instituição lamentou a perda de Gabrielly em nota — “Fará eternamente parte da história de nossa escola, sendo lembrada pelo carinho, alegria e dedicação”. Ao relembrar a enteada, Cícero Hércules Ferreira a descreveu como “uma menina boa”, que amava os pais e a família. “Gostava bastante dos amigos. Uma pessoa bem social”, comentou.

O título de “Rainha da Cavalgada” foi conquistado em 2025, durante participação em evento tradicional de Pedra Branca. Caso Gabrielly Moreira: o que aconteceu? De acordo com relato do padrasto de Gabrielly ao O POVO, a jovem saiu com amigos na noite de quinta-feira, 18, para comemorar o fim do curso de barbearia que participava. No início da madrugada, o grupo entrou em contato com a família da vítima, indicando que Gabrielly havia passado mal. A mãe e o padrasto se deslocaram até a casa em construção, e uma ambulância do Serviço Móvel de Urgência (Samu) já estava no local.

“Nós chegamos ao local, ela estava em cima de uma cisterna, do lado da casa. Estava em uma posição reta”, descreve Hércules. “E o que eu vi de escoriação nela foi uma escoriação no queixo, duas pequenas no pescoço e no braço direito”. O padrasto ressalta que os relatos dos adolescentes antes da morte de Gabrielly entram em conflito. Em diferentes ocasiões, os três jovens declararam que Gabrielly havia passado mal, que havia caído e que escutaram um “barulho forte” no local onde ela foi encontrada. Hércules disse não reconhecer dois adolescentes que acompanhavam a enteada antes de morrer. Uma terceira jovem frequentava a casa da família há cerca de três meses.

O que se sabe sobre a morte da ‘Rainha da Cavalgada’ Não foram encontrados indícios de agressão sexual no corpo da vítima, segundo informe da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) na segunda-feira, 22. A família da jovem indica que um laudo pericial preliminar constatou apenas a presença de restos de alimento na traqueia, sem conclusão sobre a causa do óbito. Além disso, mais três laudos são aguardados para a identificação de novos elementos.