Cinco coisas para saber de Belém antes da COP30

Embora os olhos do mundo estejam voltados para Belém do Pará, que sediará a conferência climática da ONU (COP30) a partir de segunda-feira (10), a cidade da região amazônica permanece desconhecida para muitos, até mesmo dentro do Brasil. Por decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a cidade de 1,4 milhão de habitantes será a capital simbólica do Brasil durante a conferência, que deve receber cerca de 50 mil visitantes internacionais entre 10 e 21 de novembro.

Aqui estão cinco coisas para saber sobre Belém: - Açaí com tudo - O açaí se popularizou no mundo nos últimos anos por suas supostas propriedades energizantes e antioxidantes. Em Belém, é um acompanhamento favorito para muitas refeições.

Todos os dias, toneladas da fruta são descarregadas em um cais próximo ao recém-reformado Mercado Vero-o-Peso, uma das principais atrações turísticas da cidade. Nos restaurantes, é servido com diversos pratos tradicionais. É especialmente popular com o pirarucu, um peixe de água doce da Amazônia que pode chegar a três metros de comprimento. - Círio de Nazaré -

Belém enfrentou desafios logísticos — especialmente em relação à capacidade hoteleira — nos preparativos para a COP30. No entanto, todos os anos, em outubro, a cidade recebe o Círio de Nazaré, cerimônia religiosa que atrai centenas de milhares de fiéis católicos. Este ano, o Círio — reconhecido como patrimônio cultural imaterial da Unesco — bateu o recorde de participantes, com 2,6 milhões de pessoas, segundo as autoridades locais.

As festividades homenageiam Nossa Senhora da Nazaré, padroeira de Belém, apelidada pelos seus habitantes de "rainha da Amazônia". A sua imagem é onipresente na cidade, onde abundam referências à procissão religiosa. - E as árvores? -