7 benefícios do açaí para a saúde

O açaí, fruta originária da região amazônica, conquistou o mundo com seu sabor único. Extraído da palmeira Euterpe oleracea, ele tem uma coloração roxa-escura. Tradicionalmente, as populações indígenas da Amazônia o colhiam e o consumiam há séculos, utilizando-o como uma importante fonte de energia e nutrição. A polpa é geralmente transformada em uma pasta que pode ser consumida pura ou misturada com outros ingredientes, como frutas e granola, sendo bastante popular em tigelas, sucos e sorvetes.

Além das propriedades antioxidantes que retardam o envelhecimento, o açaí também é benéfico para a saúde da pele devido ao seu alto conteúdo de vitamina C e ácidos graxos essenciais. A vitamina C é crucial para a síntese de colágeno , uma proteína que mantém a pele firme e elástica. Os ácidos graxos ajudam a manter a hidratação da pele, prevenindo ressecamento e melhorando a barreira cutânea.

“[O ômega 3] é um importante ácido graxo anti-inflamatório. Ele auxilia no processo de recuperação de diversas células do organismo, por fazer parte da estrutura delas”, acrescenta Ricardo Zanuto, nutricionista e mestre e doutor em Fisiologia Humana e Biofísica.

“Os antioxidantes na dieta podem desempenhar um papel importante na prevenção do envelhecimento da pele e anexos cutâneos, pois são compostos que ajudam a proteger as células do corpo contra os danos causados pelos radicais livres, moléculas instáveis que podem causar estresse oxidativo, que está associado ao envelhecimento prematuro da pele e a uma variedade de problemas dermatológicos”, explica a nutróloga Dra. Marcella Garcez.

4. Aumento da energia e resistência

O açaí é frequentemente usado por atletas e pessoas ativas como uma fonte natural de energia. Ele contém uma combinação de carboidratos, gorduras saudáveis e proteínas que fornecem energia sustentada. Além disso, é rico em vitaminas do complexo B, essenciais para o metabolismo energético.

“O corpo não consegue sintetizar sozinho as vitaminas do complexo B, sendo necessário o consumo de alimentos que contenham a vitamina ou por meio de suplementos”, afirma Paula Molari Abdo, farmacêutica, diretora técnica da farmácia de manipulação Formularium, especialista em Atenção Farmacêutica e membro da ANFARMAG (Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais).

O açaí é fonte rica de vitaminas e ácidos graxos essenciais que ajudam na saúde capilar (Imagem: PARALAXIS | Shutterstock)

5. Melhoria da saúde do cabelo

O açaí é uma excelente fonte de vitaminas e ácidos graxos essenciais, como as vitaminas A, C e E, e ácidos graxos ômega 3, ômega 6 e ômega 9. Esses nutrientes são importantes para a saúde capilar, pois ajudam a nutrir o couro cabeludo, promovendo um crescimento saudável do cabelo, enquanto os ácidos graxos auxiliam na hidratação e no brilho dos fios.

O uso de produtos capilares contendo extratos de açaí resulta em melhorias na força, no brilho e na resistência do cabelo, além de ajudar a reduzir a quebra e pontas duplas. Os antioxidantes do açaí também ajudam a proteger os folículos capilares dos danos causados pelos radicais livres.