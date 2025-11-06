Cúpula de líderes mundiais em Belém tenta salvar a luta pelo clima

Os líderes de várias regiões do mundo se reúnem a partir desta quinta-feira (6) na cidade de Belém (PA) para tentar salvar a luta pelo clima, ameaçada por divisões, tensões internacionais e a ausência dos Estados Unidos. Quase 50 chefes de Estado e de Governo responderam ao convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para comparecer à cidade antes da COP30 da ONU (10-21 de novembro).

A escolha de Belém gerou polêmica devido à sua infraestrutura limitada, que encareceu os preços e complicou a viagem de pequenas delegações e representantes de ONGs. O Brasil reservou fundos para abrigar gratuitamente delegados dos países mais pobres em dois navios de cruzeiro fretados para a COP. A cidade de quase 1,4 milhão de habitantes nunca havia recebido um evento internacional de tal magnitude e as autoridades aproveitaram para dar uma nova cara à cidade. "A COP dá a Belém a notoriedade que merece. É importante que os olhares se voltem para nossa região, para a Amazônia", celebra Karol Farias, 34 anos, uma maquiadora no emblemático mercado Ver-o-Peso, completamente reformado.

Contudo, o local que receberá a reunião de cúpula, o Parque da Cidade, ainda era uma área em construção na quarta-feira, repleta de operários que instalavam divisórias e posicionavam móveis. Os engarrafamentos em Belém pioraram com o fechamento de algumas ruas e avenidas. "Não tenho nada contra a COP, mas Belém não tem a infraestrutura necessária para receber um evento assim", protestou o taxista Agildo Cardoso. As autoridades mobilizaram quase 10.000 agentes das forças de segurança, além de 7.500 militares.

- "Chega de discussão" - Para a presidência brasileira, o objetivo é salvar a cooperação internacional 10 anos após o Acordo de Paris. O evento acontece em um momento sombrio para o clima, depois que a ONU admitiu que o mundo vai superar nos próximos anos o limite crítico de 1,5ºC de aquecimento global. O Brasil não buscará grandes decisões em Belém: o país deseja que a COP30 estabeleça compromissos concretos e organize um monitoramento das promessas passadas, por exemplo, sobre o desenvolvimento de energias renováveis.

"Chega de discussão, agora tem que implementar o que nós adjetivamos", declarou Lula em uma entrevista à AFP e outras agências de imprensa no início da semana. O Brasil lançará nesta quinta-feira um fundo dedicado à proteção das florestas, o Fundo Florestas Tropicais para Sempre ("Tropical Forests Forever Facility", TFFF), e um acordo para quadruplicar a produção de combustíveis "sustentáveis". Vários países também querem ampliar os compromissos para reduzir as emissões de metano, gás que contribui consideravelmente para o aquecimento global.