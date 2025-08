COP 30: alta no preço de hotéis gera crise e ameaça realização do evento em Belém

21.01.2025 - Embaixador André Corrêa do Lago presidente da COP 30 no Palácio do Planalto. Brasília - DF. Foto: João Risi / SEAUD / PR / Crédito: João Risi / SEAUD / PR

André Corrêa do Lago, embaixador da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), afirmou que países têm pressionado o Brasil a mudar a sede da conferência climática da ONU, prevista para ocorrer em Belém, no Pará. O motivo seriam os altos valores cobrados pelos hotéis da capital paraense no período do evento, que está previsto para novembro deste ano. Na ultima terça-feira, 29, o escritório climático da ONU realizou uma reunião de emergência para debater soluções para a situação hoteleira de Belém diante das queixas. Nessa quinta-feira, o embaixador André Corrêa afirmou que, durante o encontro, países pediram que o evento passe por uma alteração de local.