Sem cadeira erótica e espelho no teto: como motéis se adaptaram para a COP30 em Belém

Vitor Serrano/BBC Motel investiu em pinturas e em retirar temas eróticos O motel Só Prazer recebe agora seus hóspedes com pinturas que remetem à fauna amazônica, como se fosse uma pousada no meio da floresta. Antes de chegarem às garagens escondidas atrás de cortinas, os visitantes se deparam com araras, onças e tucanos pintados no muro. Essa foi a maneira que Cristiano Ribeiro, dono do motel em Marituba (PA), escolheu para dar as boas-vindas a seus hóspedes europeus e africanos que chegarão nas próximas semanas para participar da Conferência da ONU sobre Mudança Climática, a COP30, em Belém.

O Só Prazer está às margens da BR-316, a 20 quilômetros do Parque da Cidade, onde ocorrerão os principais eventos da COP a partir de 10 de novembro. O motel está organizando uma van para levar os seus hóspedes à cúpula. A distância e a localização pouco atrativa para quem quer conhecer os pontos turísticos da capital paraense, porém, não impediram Ribeiro de ver seu negócio viver a melhor fase da história — iniciada em 2003, como um ponto de parada para caminhoneiros que chegavam a Belém e buscavam o local para uma noite de sexo. "É como um ciclo da borracha", compara o empresário com a época em que Belém viu sua economia explodir com exploração das seringueiras na Amazônia, até o início do século 20. Vitor Serrano/BBC Motel Só Prazer faz últimos ajustes para receber hóspedes da COP Mas essa bonança, prometida desde quando a COP foi anunciada em Belém, não chegou da forma como muitos empresários imaginavam.

Dono de dois motéis na capital, Ricardo Teixeira, diretor regional da Associação Brasileira de Motéis (ABMotéis) no Pará, disse à BBC News Brasil que nem metade dos quartos adaptados para a COP foram alugados. Em 2023, como parte do esforço de ampliar os leitos em Belém, o governo do Pará determinou isenção do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) a empreendimentos de hospedagem que quisessem comprar mobiliário novo. Isso levou vários motéis da Grande Belém a reformarem os quartos e tirarem características mais sexuais.

"Pintei, troquei chuveiro, ducha, vaso sanitário, colchão e tirei a cama redonda, porque não é boa para pernoite", relata Teixeira, que negociou seus quartos com despachantes em contato com delegações estrangeiras, mas não conseguiu fechar contrato. Ele agora pretende anunciar seus quartos em plataformas de hospedagem. Segundo Teixeira, a Grande Belém tem cerca de 2 mil quartos de motel, sendo que 570 foram adaptados para a COP. Cerca de 300 seguem disponíveis. Já a organização da COP30 informa que 33% dos quartos de motéis disponíveis na plataforma oficial do governo federal foram alugados.

Mas os empresários que conseguiram alugar, mesmo que poucas unidades, têm celebrado os lucros. Vitor Serrano/BBC Cristiano diz que vai usar Google Tradutor para se comunicar com clientes Em outubro, seis das 33 suítes do motel Só Prazer estavam reservadas por hóspedes do Canadá, Finlândia e Tanzânia. Eles desembolsaram cerca de 250 dólares (R$ 1,3 mil na cotação atual) por noite. Um dos quartos está reservado por 15 dias, rendendo mais de R$ 20 mil.