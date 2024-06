Produção de açaí no Ceará pode ser melhor do que a do Pará; entenda

FORTALEZA, CE, BRASIL, 29-04-2019: Bandeja de açaí. (Foto: Júlio Caesar/O POVO) Crédito: JÚLIO CAESAR

Com um forte mercado de consumo que cresce 15% ao ano, o açaí cultivado no Ceará tem o potencial de ser melhor do que o do Pará, conforme explicou Eliseu Belort, consultor técnico em fruticultura irrigada, durante o evento da PEC Nordeste 2024. Isso porque o fruto precisa de três áreas para a escolha do local de plantio: infraestrutura, solo e clima. Neste último quesito, o Ceará se destaca em relação ao Pará, visto que a luminosidade do primeiro é de 4380 hl/ano enquanto a do segundo é de 2389 hl/ ano. "Aqui a gente tem capacidade de produzir o açaí com muito mais qualidade." Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Além disso, Eliseu Belort afirma que a segurança hídrica é fundamental para o cultivo de açaí, ou seja, é importante procurar regiões que tragam essa garantia. Há também a questão da temperatura. No Estado, existe uma plantação há mais de cinco anos em Paracuru, na Fazenda Agropar.

"A temperatura é um fator limitante para o cultivo do açaí. No Ceará, as condições são favoráveis, com temperaturas que raramente caem abaixo de 15 graus. A suplementação hídrica é crucial, pois o açaí não tolera bem o excesso de água e pode travar seu crescimento", ressalta. Antes de iniciar o plantio, é necessário fazer um preparo adequado do solo, análise e correção, sendo que a tecnologia de aumento de fertilidade é essencial para maximizar a produção. "A correção do solo, especialmente em relação ao pH, é vital. Um pH adequado melhora a disponibilidade de nutrientes e reduz a toxicidade de elementos como o alumínio, que pode ser prejudicial às plantas."