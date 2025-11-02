Global Citizen reúne 50 mil pessoas e atinge meta de US$ 1 bilhão

Evento arrecadou US$ 1 bilhão antes da conferência da ONU sobre o clima / Crédito: Redes Sociais/Reprodução

A poucos dias da COP 30, que será realizada em Belém, no Pará, o festival Global Citizen: Amazônia reuniu neste sábado, 1º, cerca de 50 mil pessoas no Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão). O evento marcou a primeira edição do festival na América Latina e teve como objetivo mobilizar doações para ações de proteção, restauração e renaturalização da Amazônia.

A meta era arrecadar US$ 1 bilhão antes da conferência da ONU sobre o clima, valor alcançado ainda durante o espetáculo.

Global Citizen: shows Entre as atrações de destaque, esteve Chris Martin, vocalista da banda Coldplay, que se apresentou em carreira solo. Apresentado pelo ator Rodrigo Santoro, o cantor chegou a arriscar algumas palavras em português e fez um dueto com a brasileira Anitta, arrancando coro do público, que iluminou as arquibancadas com lanternas de celular. O mesmo gesto se repetiu durante o show de Charlie Puth.

Encerrando o evento, Anitta lançou uma nova música em parceria com Viviane Batidão, levando o público até o início da madrugada de domingo, 2. Presenças políticas O festival teve forte ligação com as pautas climáticas e sociais que serão debatidas na COP 30. Entre as autoridades presentes estavam a primeira-dama Janja Lula da Silva, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Durante a abertura do evento, Janja fez um discurso destacando os avanços do Governo Federal no combate ao desmatamento e relacionando a questão ambiental à desigualdade social.

"Trabalhando pelo fim da devastação, o governo do presidente Lula obteve 50% de redução do desmatamento do bioma da Amazônia na comparação com 2022. É o terceiro ano consecutivo de declínio e a terceira menor taxa da série histórica, medida desde 1988", afirmou. Ela também destacou o impacto desigual da crise climática: "Uma desigualdade que existe dentro dos países e entre eles. No Brasil, o 1% mais rico tem uma pegada de carbono sete vezes maior que os 10% mais pobres. Os 10% mais ricos emitem mais gases de efeito estufa do que os 35% mais pobres somados".


