O fim trágico de caçada a pai que se escondia com filhos há anos em floresta na Nova Zelândia

Polícia da Nova Zelândia Tom Phillips era considerado foragido desde 2022 Um pai que estava escondido junto com seus três filhos em áreas selvagens da Nova Zelândia havia quase quatro anos foi morto a tiros pela polícia nesta segunda-feira (8/9). Tom Phillips, que desapareceu com os filhos no final de 2021, era alvo de uma busca de alcance nacional. Ao longo dos anos, ele foi avistado diversas vezes, mas nunca pego.

O caso vinha causando grande comoção na Nova Zelândia. Phillips foi morto em uma troca de tiros por volta das 2h30 desta segunda-feira (11h30 de domingo no horário de Brasília). Um policial ficou ferido e está passando por várias cirurgias, disseram as autoridades. Os policiais estavam respondendo a um suposto roubo em uma propriedade comercial em Piopio, uma pequena cidade no norte da Nova Zelândia, quando Phillips e um de seus filhos foram vistos andando de quadriciclo. Os policiais começaram a persegui-los e colocaram pregos na estrada para detê-los. O quadriciclo atingiu os pregos e saiu da pista.

Quando os policiais chegaram ao veículo, foram recebidos a tiros, informou a vice-comissária de polícia Jill Rogers a jornalistas. O primeiro policial a chegar ao local foi baleado na cabeça e segue em estado grave, informou a polícia. Uma segunda unidade policial trocou tiros com Phillips, que foi baleado e morreu no local. Embora o corpo não tenha sido formalmente identificado, a polícia se diz confiante de que se trata de Phillips.

As outras duas crianças foram encontradas mais tarde no mesmo dia em um acampamento remoto na mata fechada. As três crianças estão ilesas, disse Rogers. A criança com quem Phillips estava, que não foi identificada pela polícia, forneceu informações "cruciais" que ajudaram as autoridades a localizar as outras duas. Não está claro se as crianças já foram informadas sobre a morte do pai.

A polícia notificou a mãe das crianças e os pais de Phillips de que elas estão bem, embora não tenha divulgado quem ficará responsável por elas. A mãe das crianças, conhecida apenas como Cat, disse ao veículo local RNZ que estava "profundamente aliviada" por "este calvário ter chegado ao fim", depois de sentir muita falta dos filhos "todos os dias por quase quatro anos". Mas ela também disse: "Estamos tristes com a forma como os eventos se desenrolaram hoje".