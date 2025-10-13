Círio de Nazaré 2025: as promessas mais marcantes em Belém

No ano da COP30, o Círio de Nazaré reuniu cerca de 2,5 milhões de fiéis nas ruas de Belém / Crédito: Paula Lourinho/Prefeitura de Belém

O Círio de Nossa Senhora de Nazaré, considerado como a maior procissão católica do Brasil, teve a sua 23° edição nesse domingo, 12. “Maria, Mãe e Rainha de Toda a Criação” foi o tema celebrado em 2025. O tradicional trajeto pelas ruas de Belém, no Pará, reuniu cerca de 2,5 milhões de pessoas. Com o ponto de início na Catedral da Sé, o santuário com a imagem da santa percorreu 3,6 km até a Praça do Santuário.

O evento começou às 6h15min, com a missa de Dom Alberto Taveira. Depois das 19h, ao finalizar, foi iniciado o percurso que acompanhava a imagem da santa. A multidão chegou no destino final por volta de 12h, meia hora antes do que no ano passado. No caminho, agradeciam às bênçãos em suas vidas com o pagamento de promessas. Confira a seguir. Leia mais Círio de Nazaré 2025 reúne multidão em Belém neste domingo, 12 Sobre o assunto Círio de Nazaré 2025 reúne multidão em Belém neste domingo, 12 Promessas marcantes no Círio de Nazaré 2025 Durante a caminhada, fiéis fazem devoções e pagam promessas para agradecer o ano que passou e as bênçãos das suas vidas, andando de joelhos e com danças, por exemplo.

A jovem bailarina Giovana Nogueira fez todo o percurso com passos de balé para agradecer pela vaga conquistada em uma escola de dança italiana. Este foi o terceiro Círio em que participou, também agradecendo outras graças alcançadas no ano e pedindo novas bênçãos, segundo o amigo que a acompanhava, Eryck Cardoso, para o G1. Entre os que caminharam de joelhos, estavam Gisele Santos e Vitor Monteiro. A primeira, com 35 semanas de gravidez, fez pela saúde da filha e para acompanhar a irmã, enquanto o segundo agradecia pela remissão do câncer da mãe, diagnosticada no estágio avançado da doença.

No caso de Henry, de 51 anos, ele carregou uma cruz para agradecer a cura dos pais, que corriam risco de vida: o pai, cardiopata, por uma cirurgia arriscada e a mãe por um tumor cerebral. Outra prática comum entre os fiéis no Círio é o trajeto da corda, puxada como forma de pagar as promessas. Entre os promesseiros, estava Evelyn Silva, estudante que agradecia a aprovação no curso de Medicina, após ter passado um semestre cursando enfermagem. Com objetos nos formatos de um pulmão, um corpo e um rosto nas mãos, Benedita Nogueira, de 62 anos, esteve no evento para agradecer as graças recebidas por ela, pela irmã e pelo filho. As esculturas representam a cura de cada um dos órgãos.

Giovana Nogueira: percorreu o trajeto com passos de balé; agradecimento por vaga em escola de dança na Itália. Gisele Santos: caminhou de joelhos, grávida de 35 semanas; pela saúde da filha e em apoio à irmã; Vitor Monteiro: de joelhos, agradeceu a remissão do câncer da mãe; Henry: carregou uma cruz; agradeceu a cura dos pais (tumor cerebral e cirurgia cardíaca); Evelyn Silva: puxou a corda; agradeceu aprovação em Medicina; Benedita Nogueira: levou esculturas de pulmão, corpo e rosto; agradeceu curas na família. Leia mais Jesus de Nazaré ou de Belém? Entenda a polêmica Sobre o assunto Jesus de Nazaré ou de Belém? Entenda a polêmica Círio de Nazaré 2025: celebração da COP30 A Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP 30, será realizada pela primeira vez no Brasil em Belém, no Pará. Por isso, o Círio de 2025 também está sendo chamado de “Círio da COP”.