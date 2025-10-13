Círio de Nazaré 2025: as promessas mais marcantes em Belém

Círio de Nazaré 2025: veja as promessas mais marcantes dos fiéis em BelémFiéis marcaram presença no Círio de Nazaré 2025 com devoções e pagamento de promessas em agradecimento às bênçãos recebidas ao longo do ano; confira
O Círio de Nossa Senhora de Nazaré, considerado como a maior procissão católica do Brasil, teve a sua 23° edição nesse domingo, 12. “Maria, Mãe e Rainha de Toda a Criação” foi o tema celebrado em 2025.
O tradicional trajeto pelas ruas de Belém, no Pará, reuniu cerca de 2,5 milhões de pessoas. Com o ponto de início na Catedral da Sé, o santuário com a imagem da santa percorreu 3,6 km até a Praça do Santuário.
O evento começou às 6h15min, com a missa de Dom Alberto Taveira. Depois das 19h, ao finalizar, foi iniciado o percurso que acompanhava a imagem da santa.
A multidão chegou no destino final por volta de 12h, meia hora antes do que no ano passado. No caminho, agradeciam às bênçãos em suas vidas com o pagamento de promessas. Confira a seguir.
Promessas marcantes no Círio de Nazaré 2025
Durante a caminhada, fiéis fazem devoções e pagam promessas para agradecer o ano que passou e as bênçãos das suas vidas, andando de joelhos e com danças, por exemplo.
A jovem bailarina Giovana Nogueira fez todo o percurso com passos de balé para agradecer pela vaga conquistada em uma escola de dança italiana.
Este foi o terceiro Círio em que participou, também agradecendo outras graças alcançadas no ano e pedindo novas bênçãos, segundo o amigo que a acompanhava, Eryck Cardoso, para o G1.
Entre os que caminharam de joelhos, estavam Gisele Santos e Vitor Monteiro. A primeira, com 35 semanas de gravidez, fez pela saúde da filha e para acompanhar a irmã, enquanto o segundo agradecia pela remissão do câncer da mãe, diagnosticada no estágio avançado da doença.
No caso de Henry, de 51 anos, ele carregou uma cruz para agradecer a cura dos pais, que corriam risco de vida: o pai, cardiopata, por uma cirurgia arriscada e a mãe por um tumor cerebral.
Outra prática comum entre os fiéis no Círio é o trajeto da corda, puxada como forma de pagar as promessas. Entre os promesseiros, estava Evelyn Silva, estudante que agradecia a aprovação no curso de Medicina, após ter passado um semestre cursando enfermagem.
Com objetos nos formatos de um pulmão, um corpo e um rosto nas mãos, Benedita Nogueira, de 62 anos, esteve no evento para agradecer as graças recebidas por ela, pela irmã e pelo filho. As esculturas representam a cura de cada um dos órgãos.
Círio de Nazaré 2025: celebração da COP30
A Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP 30, será realizada pela primeira vez no Brasil em Belém, no Pará. Por isso, o Círio de 2025 também está sendo chamado de “Círio da COP”.
A conferência acontecerá entre os dias 10 e 21 de novembro, quase um mês depois da celebração católica.
O intervalo permite uma avaliação da logística de segurança e infraestrutura da cidade para receber grandes eventos como esse.