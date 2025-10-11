Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Círio de Nazaré neste domingo: expectativa de 10 mil fiéis

Círio de Nazaré 2025 reúne multidão em Belém neste domingo, 12

Celebração centenária em Belém reúne milhares de fiéis em homenagem à padroeira da Amazônia e será transmitida ao vivo para todo o Brasil
Autor Yasmin Louise Szezerbatz
Yasmin Louise Szezerbatz
Tipo Notícia

A 94ª edição do Círio de Nazaré  será realizada neste domingo, 12 de outubro, em Belém, no Pará, reunindo milhares de fiéis em uma das maiores manifestações religiosas do Brasil. A celebração será transmitida ao vivo para todo o país.

A seguir, confira os detalhes da festividade que celebra Nossa Senhora de Nazaré, a padroeira da Amazônia:

Círio de Nazaré: expectativas para a festividade

A expectativa da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) é que mais de 10 mil pessoas participem no voluntariado da grande procissão, que marca o ponto alto da festividade.

Este ano, o evento acontece em clima especial, com a proximidade da COP 30, marcada para novembro na capital paraense. A realização do evento internacional deve ampliar ainda mais o número de visitantes presentes no Círio.

“Muita gente que vem para a COP já está em Belém e vai poder participar do Círio”, afirmou Mário Tuma Jr., diretor de Procissões da DFN, em entrevista ao portal G1.

As celebrações começaram no último dia 6 de outubro e seguem até o dia 27, com o Recírio, procissão que encerra oficialmente a festividade.

Tradição secular: a origem do Círio de Nazaré

A devoção a Nossa Senhora de Nazaré em Belém remonta ao início do século XVIII. De acordo com relatos históricos, o caboclo Plácido José de Souza encontrou uma imagem da santa às margens de um igarapé e passou a cultuá-la.

Após levá-la para casa, a imagem desaparecia misteriosamente e reaparecia no local original, fenômeno interpretado como milagre. O episódio ficou conhecido como o “milagre do retorno”.

O primeiro Círio foi realizado em 1793, como cumprimento de uma promessa feita pelo então capitão Francisco de Souza Coutinho.

A celebração, ao longo dos séculos, se consolidou como símbolo da fé amazônica e foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial pelo Iphan e como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco.

Programação do Círio 2025

12 de outubro (domingo) – Dia do Círio

  • 6h – Missa na Catedral de Belém
  • 7h – Procissão do Círio (3,6 km), da Catedral até a Praça Santuário
  • Missa campal – Na chegada da imagem à Praça Santuário

18 de outubro (sábado)

  • 8h – Ciclo Romaria (14 km)
  • 16h – Romaria da Juventude (saída da Paróquia São Miguel)

19 de outubro (domingo

  • 7h – Romaria das Crianças com missa e procissão (3,7 km)

25 de outubro (sábado)

  • 5h – Romaria dos Corredores (7 km)
  • 8h – Romaria da Acessibilidade (1,45 km)

26 de outubro (domingo)

  • 7h – Procissão da Festa (saída da Comunidade São Brás)
  • 18h – Missa de Encerramento na Basílica-Santuário

27 de outubro (segunda-feira)

  • 6h – Subida da Imagem Original na Basílica-Santuário
  • 7h – Missa do Recírio na Praça Santuário
  • 8h – Procissão do Recírio até o Colégio Gentil Bittencourt (800m)

Círio de Nazaré 2025: como assistir ao vivo

A transmissão ao vivo do Círio será realizada pela TV Liberal, afiliada da Rede Globo no Pará, com cobertura das principais romarias e celebrações.

Também será possível acompanhar pela internet, através do canal da TV Liberal no YouTube.

A cobertura começa às 6h da manhã, com a Missa do Círio, seguida pela Grande Procissão, reunindo milhares de devotos nas ruas da capital paraense.

