Círio de Nazaré neste domingo: expectativa de 10 mil fiéis

Círio de Nazaré 2025 reúne multidão em Belém neste domingo, 12Celebração centenária em Belém reúne milhares de fiéis em homenagem à padroeira da Amazônia e será transmitida ao vivo para todo o Brasil
A 94ª edição do Círio de Nazaré será realizada neste domingo, 12 de outubro, em Belém, no Pará, reunindo milhares de fiéis em uma das maiores manifestações religiosas do Brasil. A celebração será transmitida ao vivo para todo o país.
A seguir, confira os detalhes da festividade que celebra Nossa Senhora de Nazaré, a padroeira da Amazônia:
Círio de Nazaré: expectativas para a festividade
A expectativa da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) é que mais de 10 mil pessoas participem no voluntariado da grande procissão, que marca o ponto alto da festividade.
Este ano, o evento acontece em clima especial, com a proximidade da COP 30, marcada para novembro na capital paraense. A realização do evento internacional deve ampliar ainda mais o número de visitantes presentes no Círio.
“Muita gente que vem para a COP já está em Belém e vai poder participar do Círio”, afirmou Mário Tuma Jr., diretor de Procissões da DFN, em entrevista ao portal G1.
As celebrações começaram no último dia 6 de outubro e seguem até o dia 27, com o Recírio, procissão que encerra oficialmente a festividade.
Tradição secular: a origem do Círio de Nazaré
A devoção a Nossa Senhora de Nazaré em Belém remonta ao início do século XVIII. De acordo com relatos históricos, o caboclo Plácido José de Souza encontrou uma imagem da santa às margens de um igarapé e passou a cultuá-la.
Após levá-la para casa, a imagem desaparecia misteriosamente e reaparecia no local original, fenômeno interpretado como milagre. O episódio ficou conhecido como o “milagre do retorno”.
O primeiro Círio foi realizado em 1793, como cumprimento de uma promessa feita pelo então capitão Francisco de Souza Coutinho.
A celebração, ao longo dos séculos, se consolidou como símbolo da fé amazônica e foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial pelo Iphan e como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco.
Programação do Círio 2025
12 de outubro (domingo) – Dia do Círio
- 6h – Missa na Catedral de Belém
- 7h – Procissão do Círio (3,6 km), da Catedral até a Praça Santuário
- Missa campal – Na chegada da imagem à Praça Santuário
18 de outubro (sábado)
- 8h – Ciclo Romaria (14 km)
- 16h – Romaria da Juventude (saída da Paróquia São Miguel)
19 de outubro (domingo
- 7h – Romaria das Crianças com missa e procissão (3,7 km)
25 de outubro (sábado)
- 5h – Romaria dos Corredores (7 km)
- 8h – Romaria da Acessibilidade (1,45 km)
26 de outubro (domingo)
- 7h – Procissão da Festa (saída da Comunidade São Brás)
- 18h – Missa de Encerramento na Basílica-Santuário
27 de outubro (segunda-feira)
- 6h – Subida da Imagem Original na Basílica-Santuário
- 7h – Missa do Recírio na Praça Santuário
- 8h – Procissão do Recírio até o Colégio Gentil Bittencourt (800m)
Círio de Nazaré 2025: como assistir ao vivo
A transmissão ao vivo do Círio será realizada pela TV Liberal, afiliada da Rede Globo no Pará, com cobertura das principais romarias e celebrações.
Também será possível acompanhar pela internet, através do canal da TV Liberal no YouTube.
A cobertura começa às 6h da manhã, com a Missa do Círio, seguida pela Grande Procissão, reunindo milhares de devotos nas ruas da capital paraense.