Círio de Nazaré neste domingo: expectativa de 10 mil fiéis

Círio de Nazaré reúne fiéis neste domingo, 12, em Belém. Saiba como acompanhar a festividade ao vivo / Crédito: Paulo Amorim / Sipa USA / REUTERS

A 94ª edição do Círio de Nazaré será realizada neste domingo, 12 de outubro, em Belém, no Pará, reunindo milhares de fiéis em uma das maiores manifestações religiosas do Brasil. A celebração será transmitida ao vivo para todo o país. A seguir, confira os detalhes da festividade que celebra Nossa Senhora de Nazaré, a padroeira da Amazônia:

Círio de Nazaré: expectativas para a festividade A expectativa da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) é que mais de 10 mil pessoas participem no voluntariado da grande procissão, que marca o ponto alto da festividade. Este ano, o evento acontece em clima especial, com a proximidade da COP 30, marcada para novembro na capital paraense. A realização do evento internacional deve ampliar ainda mais o número de visitantes presentes no Círio. “Muita gente que vem para a COP já está em Belém e vai poder participar do Círio”, afirmou Mário Tuma Jr., diretor de Procissões da DFN, em entrevista ao portal G1. As celebrações começaram no último dia 6 de outubro e seguem até o dia 27, com o Recírio, procissão que encerra oficialmente a festividade.

Leia mais Círio de Nazaré: entenda origem do evento religioso do Pará Sobre o assunto Círio de Nazaré: entenda origem do evento religioso do Pará Tradição secular: a origem do Círio de Nazaré A devoção a Nossa Senhora de Nazaré em Belém remonta ao início do século XVIII. De acordo com relatos históricos, o caboclo Plácido José de Souza encontrou uma imagem da santa às margens de um igarapé e passou a cultuá-la. Após levá-la para casa, a imagem desaparecia misteriosamente e reaparecia no local original, fenômeno interpretado como milagre. O episódio ficou conhecido como o “milagre do retorno”.

O primeiro Círio foi realizado em 1793, como cumprimento de uma promessa feita pelo então capitão Francisco de Souza Coutinho. A celebração, ao longo dos séculos, se consolidou como símbolo da fé amazônica e foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial pelo Iphan e como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Leia mais Descubra o santo padroeiro de cada capital brasileira Sobre o assunto Descubra o santo padroeiro de cada capital brasileira