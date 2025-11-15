Shalom oferta serviços no Papicu pelo Dia Mundial dos Pobres

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ação do Shalom oferta serviços à população do Papicu em alusão ao Dia Mundial dos Pobres

Realizado na Casa Ronaldo Pereira, evento promoveu atualização de documentos, serviços de enfermagem, cuidados com beleza e alimentação gratuita
Autor Mateus Brisa
Tipo Notícia

Dezenas de fortalezenses puderam atualizar documentos, ter o cabelo cortado ou só assistir os filhos brincando, neste sábado, 15, durante ação social da Comunidade Católica Shalom. Realizado no bairro Papicu, o serviço alude ao Dia Mundial dos Pobres, instituído em 2017 pelo papa Francisco. A data este ano é neste domingo, 16 de novembro.

Evento ocorreu na Casa Ronaldo Pereira, centro de assistência social infantil. A programação iniciou com uma missa curta, seguida de alimentação gratuita para público atendido e voluntários.

O projeto Caminhão do Cidadão, do Governo do Ceará, foi responsável por emitir documentação. O local também ofertou serviços de enfermagem, confissão e aconselhamento religioso e cuidados com beleza e higiene bucal, além de alimentação gratuita.

Aldenice Alves, de 40 anos, foi uma das moradoras beneficiadas. Por trabalhar e cuidar dos filhos, ela disse não ter tempo para atualizar sua identidade — o que foi realizado neste feriado de Proclamação da República.

“Hoje é feriado e o esposo está em casa para ficar com as crianças, então não pude perder a oportunidade. Minha primeira via, eu fiz quando era mais nova e ainda morava em Morada Nova”, relatou a confeiteira.

A fortalezense celebrou o evento, pois “muitas pessoas precisam [dos serviços]. Muita gente não tem dinheiro para cortar o cabelo. Ou é vazia dentro de casa, sem ouvir a palavra de Deus. É até um incentivo”.

Eu estou aproveitando”, enfatizou a mulher. “Já lanchei, vou tirar a identidade, meu filho está brincando… Então, é maravilhoso”.

Quem aproveitava as brincadeiras organizadas para o público mais novo eram os filhos de Valdelice Santos, 34. Enquanto descansava na sombra com o mais novo no colo, a confeiteira contou que participava da ação com a finalidade de assistir às crianças se divertindo.

Os outros três filhos de Valdelice são atendidos pela Casa Ronaldo Pereira, portanto têm atividades educacionais e culturais no contraturno da escola. Isso a permite trabalhar com mais tranquilidade. Por isso, a presença dela neste sábado também era “uma forma de gratidão”.

“Caridade, para mim, é doar o que você tem”, refletiu a mãe. “Não só bens materiais, mas o seu dom, o seu tempo disponível. Aqui na Casa, vemos esse exemplo, já que muitos profissionais são voluntários”.

A estudante Lara Carvalho, 20, era uma das pessoas voluntárias na ação. Aluna de Enfermagem e funcionária do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), ela auxiliava no atendimento médico, com aferição de pressão.

Ela enalteceu a ação social, especialmente na área de saúde, pois “há pessoas que têm problemas como diabete e hipertensão e não sabem. Aí orientamos sobre os cuidados, como procurar um profissional da saúde… Acho que faz muita diferença na vida e na saúde deles”.

Lara disse que “sempre” amou “ajudar e cuidar”, especialmente de pessoas cujo acesso a determinados serviços é limitado. “Muitos não têm uma consulta muito especializada, muitos não têm documento”, pontuou.

“Então, uma ação como essa é algo muito importante, por não envolver só a saúde, mas também a beleza, o autocuidado. Faz as pessoas se sentirem bem consigo mesmas e ajuda no momento de vulnerabilidade”.

Dia Mundial dos Pobres: histórico da data

O Dia Mundial dos Pobres foi estabelecido pelo papa Francisco. A data é celebrada anualmente no 33º Domingo do Tempo Comum e sua primeira edição aconteceu em 19 de novembro de 2017.

Objetivo do dia é convidar a Igreja e a sociedade a assumirem compromisso com as pessoas mais vulneráveis. No Brasil, o evento mobiliza projetos sociais, mutirões médicos, distribuição de alimentos, espaços de escuta, momentos de espiritualidade, atendimento jurídico, oficinas e serviços essenciais.

Para o padre Evandro Meneses, que ouvia confissões na ação deste sábado, o “sentido espiritual” do Dia dos Pobres é “relembrar que todos nós somos pobres, todos nós precisamos de algo. Precisamos, sobretudo, de Deus. Pobreza é uma realidade comum para todos nós”.

Na visão dele, a caridade precisa “transbordar na vida cristã, não pode ficar só na oração ou só entre as quatro paredes de uma igreja. Precisa alcançar a todos e esse dia é para isso, relembrar a missão da igreja”.

Portanto, a data “relembra, ainda, que nossa dignidade não está no que temos ou não temos, mas está em sermos filhos de Deus”.

O padre Evandro ressaltou também o impacto individual de ter uma data para realizar ações sociais: “Servir é sempre uma alegria. A vida humana é um grande dom, então todo mundo tem algo para dar. Quando entramos em contato com as pessoas e a realidade delas, somos enriquecidos”.

“Aqui mesmo, nessas poucas horas da manhã, pude tocar em muitos testemunhos bonitos. De pessoas muito simples, mas que têm a fé viva e o coração puro. E é muito bonito encontrar essas pessoas”.

Casa Ronaldo Pereira: conheça a organização

A Casa Ronaldo Pereira existe há 20 anos no Papicu e acolhe atualmente 150 crianças e adolescentes de 6 a 12 anos em vulnerabilidade social. É o que afirmou Darlane Costa, 29, integrante da Comunidade Shalom há 17 anos e colaboradora na administração da Casa há seis anos.

Segundo ela, são ofertadas atividades educacionais, artísticas, culturais e de cunho religioso no contraturno da escola, então há turmas matutinas e vespertinas, que têm direito a café da manhã, almoço e jantar.

“Temos crianças que entraram na Casa com 6 anos e hoje estão nas universidades públicas ou no mercado de trabalho”, contou Darlane. Acompanhar esse crescimento, para ela, “é uma gratificação, por poder fazer a diferença na vida de alguém de uma forma mais concreta”.

“São crianças que vivem em situação de vulnerabilidade, onde a esperança não é algo tão claro. Por isso, tentamos garantir assistência e direitos a crianças e suas famílias. Através das crianças, alcançamos as famílias”.

A assistente social narrou que trabalhar com pessoas era um sonho dela, então trabalhar neste escopo é “uma realização pessoal”, mas também “uma realização de futuro, porque me encho de esperança”.

Darlane sorriu ao revelar que um novo prédio da Casa será inaugurado e ampliará o atendimento do projeto para 300 jovens de até 18 anos, além de incluir atividades de empreendedorismo. Novo local deve ficar pronto até julho de 2026 e está localizado próximo à avenida Engenheiro Santana Júnior.

Serviço

Casa Ronaldo Pereira

