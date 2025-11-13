Fortaleza tem média de mil riscos de desabamento por ano

Interdição de estacionamento um condomínio no bairro Montese, em Fortaleza / Crédito: FÁBIO LIMA

Os riscos de desabamentos são a ocorrência mais atendida pela Defesa Civil de Fortaleza nos últimos 14 anos. Entre janeiro de 2012 e julho de 2025, 14.568 casos do tipo foram registrados pelo órgão na Capital, cinco vezes mais que os alagamentos (2.586), segunda maior causa de acionamentos da pasta. Os dados foram coletados pelo O POVO através do Observatório de Riscos Climáticos, plataforma recém lançada pela Prefeitura de Fortaleza com dados sobre clima e meio ambiente na cidade, e representam desabamentos totais Onde todo o imóvel é comprometido e parciais Onde apenas uma parte do imóvel, como muros ou colunas é comprometida .

Esse foi o caso do Condomínio San Franccesco, no bairro Joaquim Távora, interditado em julho deste ano devido ao risco de desabamento. A descoberta dos problemas na estrutura do prédio veio de forma inesperada, após os condôminos decidirem realizar uma obra preventiva, já que o local não havia passado por reformas em seus 38 anos de existência. Logo nos primeiros dias da obra foram encontradas rachaduras, suspeita de solapamento, recalque, entre outros problemas que levaram os engenheiros a acionarem a Defesa Civil e surpreenderem as mais de 30 famílias que moram ali. “Na época, quando foi falado de esvaziar o prédio, de todos nós saírmos do condomínio foi um choque para todos. Muito não queriam aceitar e alguns resistiram por uma semana, mas foi aconselhamento do próprio engenheiro e optamos por isso em assembleia”, conta Marieta Cunha, síndica do San Franccesco.

Ao todo, foram quatro meses entre a interdição e o retorno dos moradores ao prédio no início de novembro. Durante o período, o prédio passou por reforma acompanhada semanalmente pela Defesa Civil, com o fito de corrigir os problemas e garantir a segurança dos moradores. Gondim conta que existem casos como este, onde a interdição é imediata devido ao agravo da estrutura, mas também há ocasiões onde existe um período de ajustes antes da interdição, onde os proprietários são notificados pela Defesa Civil e recebem um prazo para corrigir os problemas apontados. “Se a gente ver que não tem uma gravidade ao ponto de causar algum risco de vida, a gente apenas isola o local. Porque às vezes você chega em um prédio e o risco é na garagem que cobre seis carros. A gente isola o estacionamento. É muito difícil a gente chegar em um prédio como o São Francescco e tiveram que sair 30 famílias. Tem que ter esse bom senso, mas a gente nunca deixa um local com dúvida. Tem que ter certeza de que aquilo vai ou não ser um risco”, explica o coronel.

Riscos de desabamento podem obrigar famílias a saírem de suas casas Quando o caso não pode ser resolvido em intervenções parciais, a saída é a desocupação. São casos como o do San Franccesco, onde as famílias precisam deixar suas casas e buscar uma nova moradia temporária. A primeira opção é a casa de parentes e amigos, os quais o proprietário do imóvel pode inscrever no programa “Abrigamento Solidário”, realizado pela Prefeitura de Fortaleza através da Defesa Civil. A pessoa fica abrigada no endereço cadastrado durante o tempo de duração da reforma e recebe kit assistencial e cestas básicas mensais para inquilinos e hospedeiros.