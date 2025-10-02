Igreja São Francisco de Assis celebra conclusão de templo após 81 anos

A paróquia vai contar com uma escultura de São Francisco de Assis assinada pelo artista plástico e escultor Edismar Arruda / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Às margens da praia da Leste Oeste, em Fortaleza, ergue-se a imponente Igreja Matriz de São Francisco de Assis de Jacarecanga. O templo guarda nas paredes a história de uma obra que vai além da fé. Após 81 anos, a entrega da construção do santuário será celebrada com uma missa nesta sexta-feira, 3, a partir das 18 horas. Inaugurada no Ano Jubilar da Esperança, a paróquia contará com uma escultura de São Francisco de Assis, medindo mais de sete metros e pesando aproximadamente três toneladas. A obra, assinada pelo artista plástico e escultor Edismar Arruda, ficou pronta em nove meses.

A ideia inicial da imagem surgiu do padre Francisco Bezerra do Carmo e do arcebispo Metropolitano de Fortaleza, dom Gregório Paixão. Descartando a sugestão primária da escultura ser feita de bronze, optou-se pela elaboração a partir de materiais recicláveis. A escolha pela sucata de aço reciclável, segundo conta Arruda, alinhou-se à figura de São Francisco, Patrono da Ecologia: “Como artista, para mim, essa obra não só fez com que eu acreditasse que eu tenho condições de fazer desse tamanho ou maior, como também com certeza vai divulgar mais ainda mais o meu trabalho (...) Eu consegui fazer essa escultura com todas as ferramentas que eu tinha. Mas eu só usei duas, que foi a fé e a coragem. Essas duas ferramentas que se eu não tivesse, as máquinas de solda, lixadeira, eu não tinha conseguido”. Vizinha da paróquia e frequentadora do templo desde os oito anos de idade, a assistente social Ione Arruda, 69, conta que a finalização da obra representa um sentimento de segurança e pertencimento. Ela descreve o monumento como um refúgio que reforça a sensação de estarem "na casa de Deus". Para ela, a entrega da construção é vista como a realização de um sonho longamente esperado pelos moradores, tanto os atuais quanto os antigos que já faleceram e não tiveram a oportunidade de vê-la pronta.

“Faltava o teto, embora romanticamente tinha o teto do céu, com as estrelas e a lua quando ela assim permitia. Mas, agora sim é um lugar que acolhe muita gente e as pessoas se surpreendem ao ver a altura dela e a largura. Ou seja, somos pequeninos diante de Deus, né? E é isso que a gente recorda agora e lembra e agradece a Deus por esse momento, pelo desempenho dele (padre Bezerra e todos os outros que participaram da construção), pela bravura, por não desistir”, agradece. Conheça a história da paróquia Ainda entre escombros, o santuário abrigou sonhos, famílias e a memória de uma comunidade. Em entrevista ao O POVO, o pároco Francisco Bezerra do Carmo rememora a história do edifício. Em 1944, o então monsenhor Hélio Campos lançou a pedra fundamental da igreja. O ato consistiu em preparar o terreno e indicar o local da futura construção. Neste período inicial, o foco era um processo de catequese, amadurecendo a experiência de Deus com as famílias locais e fazendo-as reconhecer o espaço como seu.

“Não adianta fazer construção se lá não tem ninguém para habitar. Então a igreja se faz nesse processo das comunidades eclesiais de base, da necessidade que tem de se criar os grupos”, explica. Desvinculada da Paróquia do Patrocínio, a Paróquia de São Francisco de Assis (Jacarecanga) foi instalada oficialmente com a posse, aos 6 de fevereiro de 1944, do padre Abelardo Ferreira Lima. Apesar disso, foi somente no ano de 1952 que teve início a construção efetiva da obra, liderada por monsenhor Hélio Campos, que era pároco do Pirambu e dava assistência à região, permanecendo no pastoreio até 1958.

Nessa época, foram desmembradas da paróquia e constituídas autônomas as capelas Monte Castelo (Senhor do Bonfim), Carlito Pamplona (Nossa Senhora do Perpétuo Socorro) e Pirambu (Nossa Senhora das Graças). A construção, segundo o padre Bezerra, contou com a ajuda do então secretário de Segurança Pública, Cordeiro Neto, que trazia presos para trabalhar na construção. Em troca, eles recebiam um salário, cesta básica e redução de pena. À época, o bairro Jacarecanga era conhecido por abrigar muitas famílias influentes de Fortaleza, que teriam ajudado o pároco a começar a obra. Nesse tempo, porém, monsenhor Hélio Campos foi transferido para o Maranhão (MA), tendo o Padre Francisco Mirton Bezerra Lavor assumido a paróquia, onde permaneceu por 52 anos.