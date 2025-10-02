Igreja São Francisco de Assis celebra conclusão de templo após 81 anos

Igreja São Francisco de Assis celebra conclusão de templo após 81 anosA entrega da construção do santuário será celebrada com uma missa nesta sexta-feira, 3, a partir das 18 horas
Às margens da praia da Leste Oeste, em Fortaleza, ergue-se a imponente Igreja Matriz de São Francisco de Assis de Jacarecanga. O templo guarda nas paredes a história de uma obra que vai além da fé. Após 81 anos, a entrega da construção do santuário será celebrada com uma missa nesta sexta-feira, 3, a partir das 18 horas.
Inaugurada no Ano Jubilar da Esperança, a paróquia contará com uma escultura de São Francisco de Assis, medindo mais de sete metros e pesando aproximadamente três toneladas. A obra, assinada pelo artista plástico e escultor Edismar Arruda, ficou pronta em nove meses.
A ideia inicial da imagem surgiu do padre Francisco Bezerra do Carmo e do arcebispo Metropolitano de Fortaleza, dom Gregório Paixão. Descartando a sugestão primária da escultura ser feita de bronze, optou-se pela elaboração a partir de materiais recicláveis.
A escolha pela sucata de aço reciclável, segundo conta Arruda, alinhou-se à figura de São Francisco, Patrono da Ecologia: “Como artista, para mim, essa obra não só fez com que eu acreditasse que eu tenho condições de fazer desse tamanho ou maior, como também com certeza vai divulgar mais ainda mais o meu trabalho (...) Eu consegui fazer essa escultura com todas as ferramentas que eu tinha. Mas eu só usei duas, que foi a fé e a coragem. Essas duas ferramentas que se eu não tivesse, as máquinas de solda, lixadeira, eu não tinha conseguido”.
Vizinha da paróquia e frequentadora do templo desde os oito anos de idade, a assistente social Ione Arruda, 69, conta que a finalização da obra representa um sentimento de segurança e pertencimento. Ela descreve o monumento como um refúgio que reforça a sensação de estarem "na casa de Deus".
Para ela, a entrega da construção é vista como a realização de um sonho longamente esperado pelos moradores, tanto os atuais quanto os antigos que já faleceram e não tiveram a oportunidade de vê-la pronta.
“Faltava o teto, embora romanticamente tinha o teto do céu, com as estrelas e a lua quando ela assim permitia. Mas, agora sim é um lugar que acolhe muita gente e as pessoas se surpreendem ao ver a altura dela e a largura. Ou seja, somos pequeninos diante de Deus, né? E é isso que a gente recorda agora e lembra e agradece a Deus por esse momento, pelo desempenho dele (padre Bezerra e todos os outros que participaram da construção), pela bravura, por não desistir”, agradece.
Conheça a história da paróquia
Ainda entre escombros, o santuário abrigou sonhos, famílias e a memória de uma comunidade. Em entrevista ao O POVO, o pároco Francisco Bezerra do Carmo rememora a história do edifício.
Em 1944, o então monsenhor Hélio Campos lançou a pedra fundamental da igreja. O ato consistiu em preparar o terreno e indicar o local da futura construção. Neste período inicial, o foco era um processo de catequese, amadurecendo a experiência de Deus com as famílias locais e fazendo-as reconhecer o espaço como seu.
“Não adianta fazer construção se lá não tem ninguém para habitar. Então a igreja se faz nesse processo das comunidades eclesiais de base, da necessidade que tem de se criar os grupos”, explica.
Desvinculada da Paróquia do Patrocínio, a Paróquia de São Francisco de Assis (Jacarecanga) foi instalada oficialmente com a posse, aos 6 de fevereiro de 1944, do padre Abelardo Ferreira Lima.
Apesar disso, foi somente no ano de 1952 que teve início a construção efetiva da obra, liderada por monsenhor Hélio Campos, que era pároco do Pirambu e dava assistência à região, permanecendo no pastoreio até 1958.
Nessa época, foram desmembradas da paróquia e constituídas autônomas as capelas Monte Castelo (Senhor do Bonfim), Carlito Pamplona (Nossa Senhora do Perpétuo Socorro) e Pirambu (Nossa Senhora das Graças).
A construção, segundo o padre Bezerra, contou com a ajuda do então secretário de Segurança Pública, Cordeiro Neto, que trazia presos para trabalhar na construção. Em troca, eles recebiam um salário, cesta básica e redução de pena.
À época, o bairro Jacarecanga era conhecido por abrigar muitas famílias influentes de Fortaleza, que teriam ajudado o pároco a começar a obra. Nesse tempo, porém, monsenhor Hélio Campos foi transferido para o Maranhão (MA), tendo o Padre Francisco Mirton Bezerra Lavor assumido a paróquia, onde permaneceu por 52 anos.
Durante os anos de 1952 e 2007, a evangelização foi o foco do trabalho desempenhado pelo então pároco.
“O padre Mirton decidiu que não iria trabalhar em coisas de concreto, construção, mas na pessoa humana e na questão social. É tanto que ele foi diretor do Senac por vários anos e o trabalho dele era ajudar as pessoas a conseguir se profissionalizar (...) Então ele favorecia esse espaço como um lugar de aprendizado e de melhoria de vida”, explica o padre Bezerra.
Sem teto, a estrutura da paróquia permaneceu inacabada por décadas. A exposição contínua ao sol, à chuva e à maresia comprometeu a infraestrutura do local.
Apesar disso, o espaço se tornou morada para oito famílias, que residiram no prédio inacabado durante 18 anos.
A retomada e a finalização das obras
A chegada do padre Bezerra à paróquia se deu no ano de 2007 para auxiliar os trabalhos de padre Mirton, que se encontrava com a saúde debilitada. Assumindo a função de administrador paroquial, o atual pároco relembra dos boatos que circulavam de que sua chegada marcaria a expulsão das famílias que até então moravam no templo. Foram necessárias conversas para cativar as famílias, com quem ele diz ter mantido um bom relacionamento.
“Eu fui conversar com eles e disse: ‘Não, a minha posição é de manter vocês aqui o tempo que for necessário com a condição digna de viver. Eu não vim para tirar ninguém, porque vocês estão guardando esse espaço sagrado, senão outro já tinha invadido e a gente não teria mais acesso e de fazer as celebrações que são necessárias aqui, os encontros'”, conta.
O início para a retomada das obras foi marcada pela simplicidade de uma paroquiana chamada Vera. O padre relembra que, certo dia, após juntar e vender latinhas recicláveis, a fiel o entregou R$ 80, confessando o sonho de ver a igreja terminada.
O gesto foi o estopim para que o padre mobilizasse a comunidade para o reinício das obras no local, a começar pelo trabalho de combater o negativismo dos moradores, que acreditavam que a construção nunca seria concluída.
“São Francisco, patrono da ecologia, da natureza, nos ajudou esses anos todos a preservar esse ambiente e somar forças para poder fazer hoje o término dessas obras. O equipamento que a gente está apresentando, entregando à comunidade, é um marco na fé, não só do povo do Jacarecanga, mas de toda a Cidade, de todos aqueles que passam aqui e contemplam esta obra”, celebra o pároco.
Em 2010, a igreja ainda estava sem teto. Nesta época, o padre Bezerra solicitou um laudo da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros sobre a situação estrutural do prédio. O relatório revelou que os danos na infraestrutura representavam riscos para as famílias que moravam ali.
Com a ajuda do Governo do Estado, as oito famílias foram cadastradas e receberam moradias pelo programa Minha Casa, Minha Vida, mudando-se para um condomínio na avenida Francisco Sá.
A construção maior teve início em 2014. Padre Bezerra confessa que foi necessário refazer todas as bases da estrutura. A decisão contou com a ajuda da professora Cristina. A profissional realizava um pós-doutorado em espaço sagrado e foi crucial para desenvolver o projeto e os escritos da obra original.
Mesmo assim, foi somente no ano de 2018 que o teto foi finalmente instalado, após o pároco conseguir arrecadar dinheiro para comprar telhas e madeira. “Era muito caro tudo isso e foi feito a partir daqui da ajuda do povo”, agradece.
Atualmente, os trabalhos na estrutura da paróquia seguem em execução. No momento, segundo o padre Bezerra, o prédio está com cerca de 80% da obra concluída.
A fase final recebeu um grande impulso com a ajuda do empresário Deusmar Queiroz e do escultor Edismar Arruda, que se engajaram no projeto após se sensibilizarem com uma missa em que pessoas em situação de rua fizeram o ofertório.
Serviço
Missa de reinauguração da Paróquia São Francisco de Assis
Dia 3 de outubro de 2025, às 18 horas
Endereço: avenida Filomeno Gomes, 291, Jacarecanga