Leão XIV: qual a relação do nome do novo pontifice com o papa Francisco?

No último dia 8 de abril, o Vaticano anunciou ao mundo a escolha do novo pontífice: papa Leão XIV . Apontado como um nome moderado, o cardeal Robert Francis Prevost tinha uma relação de amizade próxima com o papa Francisco , sendo inclusive indicado por ele para cargos significativos dentro da Igreja Católica.

A escolha do nome “Leão” talvez possa indicar uma referência a sua amizade com o papa Francisco e a continuidade de seu legado pastoral. Em 2013 George Mario Bergoglio adotou o nome Francisco em referência a São Francisco de Assis, que, por sua vez, teve uma relação fraterna e profunda com Frei Leão — um de seus discípulos mais próximos.

Essa relação de carinho e espiritualidade ficou registrada em manuscritos como o famoso “Bilhete a Frei Leão”, no qual São Francisco dar conselhos e bênçãos ao amigo. No verso do bilhete, segundo o biógrafo Tomás de Celano, o santo escreveu os “Louvores a Deus Altíssimo”, um dos textos mais emblemáticos da espiritualidade franciscana.

Antes mesmo de ser eleito cardeal, Robert Prevost já ocupava cargos de destaque na Igreja, nomeado diretamente pelo papa Francisco. Em 2023, foi designado prefeito do Dicastério para os Bispos, órgão responsável pelas nomeações episcopais em todo o mundo. Posteriormente, assumiu também a presidência da Comissão Pontifícia para a América Latina. Em setembro do mesmo ano, foi elevado ao cardinalato por Francisco.

Outro exemplo dessa amizade espiritual é o episódio de “A Perfeita Alegria”, no qual Francisco compartilha com Frei Leão a alegria de enfrentar os sofrimentos da vida por amor a Cristo. Esse ensinamento chegou a se tornar uma música, ganhando ao longo tempo algumas versões.

No dia 4 de março deste ano, enquanto o Papa emérito Francisco ainda estava internado, Prevost liderou um rosário na Praça de São Pedro, reunindo centenas de fiéis em oração pela saúde do pontífice. Na ocasião, destacou a presença consoladora de Maria, afirmando que ela é “a Mãe da Santa Esperança, que assiste, restaura e consola todos aqueles que recorrem à sua ajuda”.

A escolha de Prevost como novo papa tem sido interpretada por especialistas como uma opção moderada, capaz de dialogar tanto com setores conservadores quanto progressistas da Igreja.

Em entrevista ao jornal El Colombiano, Wilmar Esteve Roldán Solano, professor da Faculdade de Teologia da Universidade Javeriana, afirmou: “O Papa Leão XIV será um papa-ponte entre as linhas progressistas e conservadoras. Acredito que ele tenha uma sólida experiência na Igreja; é missionário, é religioso, dialoga e foi formado na tradição agostiniana para dialogar com o mundo, com valores humanistas e evangélicos.”

Em seu discurso de posse, Leão XIV demonstrou continuidade com os princípios pastorais de Francisco:

“Devemos buscar juntos como ser uma Igreja missionária, uma Igreja que constrói pontes, dialoga, sempre aberta para receber, como esta praça com os braços abertos. A todos, a todos aqueles que precisam da nossa caridade, da nossa presença, do diálogo e do amor.”

O simbolismo do nome Leão

Perguntado a respeito da escolha no nome do novo papa, Tailer Ferreira, prior local da comunidade agostiniana no Ceará, afirmou que o nome carrega múltiplas camadas simbólicas. Em entrevista, ele explicou:

“Todas as interpretações agora, acerca da escolha do nome, são intuições, associações que a gente vai tendo. Pode ser, sem dúvida, uma associação do Frei Leão ao Francisco de Assis, e aí essa amizade, esse alinhamento… pode ser!”

Além disso, o prior lembra da tradição dos papas chamados Leão na história da Igreja, destacando sua importância e influência. “Foram papas sempre com uma intervenção, com uma presença muito significativa. E o último, Leão XIII, que foi o Papa da virada do século 19 pro século 20, o Papa da ‘Rerum Novarum’, da doutrina social da igreja, da abertura da igreja para o tempo moderno”, destaca.

Apesar da possível continuidade com o legado de Francisco, o prior ressalta que é preciso reconhecer as diferenças e singularidades do novo pontífice. “Eu não trabalharia com essa ideia de uma mera continuidade, até porque eu acho que a continuidade ela se dá na descontinuidade. O Francisco foi Francisco e o Leão XIV será o Leão XIV. Certamente cada um trazendo as suas experiências, a sua trajetória eclesial, a sua experiência de fé.”

Por fim, Tailer expressa expectativa positiva diante do novo pontificado e confia na contribuição do Papa Leão XIV para a Igreja. “Eu acho que como agostiniano ele terá muito a contribuir com toda a igreja e que a gente saiba colher as suas provocações, as coisas novas que ele tem a nos apresentar.”



