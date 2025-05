Do jardim à UTI: a história da jardineira de um hospital que virou técnica de enfermagem no Ceará

Por meio da música, a técnica de enfermagem leva consolo e esperança aos pacientes / Crédito: Reprodução/ Arquivo Pessoal

Rozângela Cintra atua há menos de um ano como técnica de enfermagem no Hospital Regional Vale do Jaguaribe (HRVJ), em Limoeiro do Norte. Musicista e ex-jardineira, foi durante a pandemia de Covid-19 que ela descobriu sua verdadeira missão: o cuidado com o próximo.

Rozângela começou a trabalhar em hospitais em 2021, mas não na área da saúde — era jardineira e também atuava como diarista para complementar a renda. Até então, trabalhar na área da saúde não era um sonho. Segundo ela, o desejo de cursar enfermagem surgiu nesse período ao ver a luta dos profissionais e dos pacientes pela vida. "Eu me apaixonei pelo cuidado, ao ver os profissionais dedicando até mesmo a própria vida pra cuidar de pessoas que eles nem mesmo conheciam. Aquilo gerou no meu coração um amor, um desejo que eu nem sei explicar", afirma. Esse período de observação e convivência com o sofrimento despertou nela a vontade de também ajudar, levando alívio às dores físicas e emocionais dos pacientes internados.

Em determinado momento, ela precisou deixar a jardinagem para se dedicar aos estudos e, principalmente, ao estágio obrigatório, já que não conseguiria conciliar todas as atividades. Ela ainda conta que sempre recebeu muito apoio da família, dos amigos e dos colegas de trabalho, principalmente da área administrativa do hospital. Todos sempre incentivaram e acreditaram nos seus sonhos. Tendo se formado em 2023, voltou novamente a trabalhar em um hospital em 2024, mas dessa vez como técnica de enfermagem, no HRVJ. Como dito anteriormente, um de seus objetivos era levar alívio físico e emocional aos pacientes, e foi na música que encontrou essa oportunidade.