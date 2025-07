Seis dicas de cultura e diversão com as crianças em Fortaleza e região

Diversão é o que no falta para os pequenos e nesta lista te apresentamos algumas das opções para serem aproveitadas com eles

Férias escolares sempre trazem aquela pergunta: para onde levar as crianças? Apesar da costumeira dúvida inicial, as opções de diversão para os pequenos são vastas e podem ser aproveitadas por diferentes idades.

Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS)

As mostras na sala imersiva já atraem a criançada naturalmente, mas o Museu da Imagem e do Som promove aos fins de semana sessões adaptadas para crianças com TEA, com inscrição prévia pelo formulário disponibilizado no Instagram. As vagas são limitadas.

Onde: av. Barão de Studart, 410 — Meireles

av. Barão de Studart, 410 — Meireles Funcionamento: quarta, quinta e domingo, das 10h às 18 horas | sexta e sábado, das 13h às 20 horas

quarta, quinta e domingo, das 10h às 18 horas | sexta e sábado, das 13h às 20 horas Gratuito

Mais informações: @mis_ceara

Teatro Via Sul

O palco não tem descanso, com apresentações durante todo o ano, incluindo espetáculos infanto-juvenis. É possível conferir a programação no Instagram do Theatro. Clientes do Clube O POVO+ tem descontos!

Onde: av. Washington Soares, 4335 — Seis Bocas

av. Washington Soares, 4335 — Seis Bocas Mais informações: @theatroviasulfortaleza

Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece)

Não pode faltar na Biblioteca Estadual uma contação de histórias. São gratuitas e marcadas na agenda semanal, divulgada nas redes sociais. Aproveite para visitar também a brinquedoteca.

Onde: a v. Pres. Castelo Branco, 255 — Moura Brasil

v. Pres. Castelo Branco, 255 — Moura Brasil Funcionamento: terça a sexta, das 9h às 20 horas | sábado e domingo, das 9h às 17 horas

terça a sexta, das 9h às 20 horas | sábado e domingo, das 9h às 17 horas Mais informações: @bece_bibliotecaestadualdoceara | (85) 3101 2546

Theatro José de Alencar

A bela arquitetura do equipamento é um convite para as visitas mediadas às dependências e apreciação de diferentes espetáculos infantis que sobem ao palco ao longo do ano.