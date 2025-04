Papa Francisco: mulheres debatem sobre inclusão feminina na Igreja durante papado

A presença feminina em postos de destaque na Igreja e a sua evolução com o papado de Francisco foi tema de debate no programa “Papo de Mulher”, da rádio O POVO CBN . Três mulheres envolvidas com a Igreja Católica foram convidadas para conversar sobre o tema nessa quinta-feira, 24.

As convidadas foram a Irmã Waldilene, Irmã da Congregação Filhas do Coração Imaculado de Maria; Érica Carvalho, presidente do Conselho de Leigos do Regional Nordeste 1 e parte da Comissão Nacional de Formação do Congresso Nacional do Laicato Brasileiro (CNLB); e Maria Erivan Ferreira, que recebeu o Ministério do Catequista das mãos do papa na Basílica de São Pedro, no Vaticano, no dia 21 de janeiro do ano passado.

Durante a entrevista, elas debateram sobre a importância do papa Francisco para a inclusão feminina, visto que o percentual das mulheres no quadro de funcionários do Vaticano subiu de 19,2% para 23,4% desde 2013, ano em que foi eleito.

Erivan afirma que o respeito e valorização pela sua missão aumentou após o papado de Francisco, trazendo visibilidade para a participação feminina efetiva em atividades da Igreja.

“Fico feliz com o tanto que ele compreendeu a feminilidade e o quanto a gente pode ajudar”, disse Irmã Waldilene.