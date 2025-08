Artistas do Shalom se reúnem com o papa Leão XIV durante Jubileu dos jovens

Artistas da Comunidade Católica Shalom se reuniram, neste sábado, 2, com o papa Leão XIV antes da vigília do Jubileu dos jovens, evento que reúne pessoas da comunidade católica de varios países.

O momento foi descrito no post como o mais marcante do encontro. “O que ficou mais forte para nós foi quando eles nos disse para não ter medo de anunciar a beleza através da arte. ‘Anunciem a beleza com a música e com a arte de vocês’”.

O Jubileu dos jovens ocorre em Roma desde segunda-feira, 28 de julho, até este domingo, dia 3. A missa de encerramento será presidida pelo papa no domingo pela manhã.