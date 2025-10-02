Fortaleza é a cidade onde a extrema pobreza mais cresceu

Estudo do Observatório das Metrópoles aponta a região metropolitana da capital cearense como uma das duas áreas pesquisadas onde a taxa de pessoas na pior condição socioeconômica continua aumentando

Na maioria das outras cidades, o movimento foi inverso. Exceto na Região Metropolitana de Florianópolis, na qual o crescimento da extrema pobreza foi de 1,2% para 1,5%. Os dados usados no estudo são da PNAD Contínua.

A Região Metropolitana de Fortaleza é a área do Brasil, entre outras 21 pesquisadas pelo Observatório das Metrópoles, onde a extrema pobreza mais cresceu em quatro anos. De 2021 a 2024, a taxa de pessoas na pior condição socioeconômica saiu de 6,6% para 8,6% .

Intitulado Desigualdades nas Metrópoles, o documento classifica pobreza extrema os "domicílios em que a renda per capita (a soma de tudo recebido pelos habitantes da casa e dividido pela quantidade deles) é inferior a R$ 217,37 por mês".

O levantamento aponta ainda que, no País, a partir de 2021, passou a ocorrer redução expressiva da taxa de extrema pobreza, chegando a 3,3% em 2024. "Isso indica que, desde 2021, mais de 2,8 milhões de pessoas saíram da situação de pobreza extrema no Brasil metropolitano", destaca, sobre algo que Fortaleza não viveu.

2021: 7,2%



2024: 1,8%

João Pessoa

2021: 12,2%



2024: 4%

Macapá

2021: 10%



2024: 1,6%

Maceió

2021: 9,7%



2024: 5,1%

Manaus

2021: 12,5%



2024: 4,3%

Natal

2021: 9,5%



2024: 4,9%

Porto Alegre

2021: 3,5%



2024: 1,5%

Recife

2021: 14%



2024: 4,9%

Rio de Janeiro

2021: 7,8%



2024: 3,2%

Salvador

2021: 12,3%



2024: 6,3%

São Paulo

2021: 4,9%

2024: 3%

Teresina

2021: 7,9%



2024: 2,2%

Vale do Rio Cuiabá

2021: 2,7%



2024: 1,9%

Contexto econômico explica

Ao O POVO, o economista Marcelo Ribeiro, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisador do Observatório das Metrópoles, aponta o contexto econômico como provável motivo para o aumento das pessoas em situação de extrema pobreza.

"Nós tivemos, neste período entre 2021 e 2024, uma elevada taxa de inflação. Como essas pessoas têm nos programas de transferência de renda a principal fonte de recursos, e eles não foram ajustados no mesmo ritmo da inflação, isso se mostrou em uma perda do poder de compra", avalia.

Para reverter esse movimento identificado nos últimos quatro anos, o pesquisador indica que é preciso insistir em políticas públicas do tipo, como o Bolsa Família, em conjunto com medidas estaduais e municipais que amparem essas famílias.

"É preciso ter atenção a esse segmento da população que não é atingido diretamente pelo mercado de trabalho, pelos efeitos propriamente ditos deles, e são mais dependentes de políticas sociais, especialmente as de transferência de renda", observa.

Desigualdade diminui

Apesar do aumento da extrema pobreza, a desigualdade diminuiu em Fortaleza - em um movimento observado em todo o País. O Brasil chegou a marca de 0,534 no Coeficiente de Gini - responsável por medir a desigualdade - e atingiu o menor patamar da história em 2024.

No caso de Fortaleza, o coeficiente saiu de 0,545 para 0,519, em uma escala de quanto menor melhor. Comparada às demais áreas não houve destaque, uma vez que Curitiba, Florianópolis, São Luís e Vale do Rio Cuiabá não tiveram redução da desigualdade e as principais quedas no indicador foram observadas em João Pessoa (0,534), São Paulo (0,536), Natal (0,537), Brasília (0,547) e Recife (0,556).

Para este comparativo, indica o pesquisador, a renda do trabalho foi decisiva. De acordo com o estudo, os 40% mais pobres da população brasileira viram seus ganhos aumentarem nos últimos quatro anos, reduzindo a diferença entre os 10% mais ricos.

Pela segunda vez consecutiva, destaca o documento, "a média de renda atingiu o maior valor da série histórica, chegando a R$ 2.475 em 2024 - considerando o conjunto das regiões metropolitanas."

Fortaleza, no entanto, apresenta o segundo menor rendimento médio do salário do período, ao sair de R$ 1.480 (2021) para R$ 1.497 (2024). A frente apenas de São Luís.

Confira as rendas de trabalho de cada área pesquisada:

Aracajú

2021: R$ 1.569



2024: R$ 1.908

Belém

2021: R$ 1.473



2024: R$ 1.845

Belo Horizonte

2021: R$ 2.123



2024: R$ 2.452

Brasília

2021: R$ 2.974



2024: R$ 3.276

Curitiba

2021: R$ 2.156



2024: R$ 3.078

Florianópolis

2021: 2.706



2024: 3.528

Fortaleza

2021: R$ 1.480



2024: R$ 1.497

Goiânia

2021: R$ 1.717



2024: R$ 2.386

João Pessoa

2021: R$ 1.417



2024: R$ 1.928

Macapá

2021: 1.152



2024: 1.635

Maceió

2021: 1.248



2024: 1.695

Manaus

2021: 1.144



2024: 1.426

Natal

2021: 1.928



2024: 2.037

Porto Alegre

2021: 2.286



2024: 2.887

Recife

2021: 1.280



2024: 1.844

Rio de Janeiro

2021: 2.230



2024: 2.640

Salvador

2021: 1.557



2024: 1.768

São Luís

2021: 1.112



2024: 1.500

São Paulo

2021: 2.486



2024: 2.931

Teresina

2021: 1.198



2024: 1.762

Vale do Rio Cuiabá

2021: 1.638



2024: 2.425

Vitória

2021: 1.824



2024: 2.480

IBGE: Pobreza e extrema pobreza atingem menor nível no país desde 2012 | O POVO NEWS



Mais notícias de Economia