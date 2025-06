Dia das Namoradas: de colegas de igreja a mulheres apaixonadas

Jantar fora , escrever cartas, assistir a um filme de conchinha, ver o pôr do Sol na praia… as possíveis programações para o Dia dos Namorados são muitas . Dá tempo até de sentar para lembrar o passado, comentar o presente e prospectar o futuro. É o caso de Mariana e Adriana Brizeno , de 45 e 53 anos.

Os momentos também aguçam lembranças do casal, diz ela. “Gostamos de relembrar as coisas que a gente passou. Quanta superação a gente teve . Acho nossa história muito bonita.”

Foi a partir do afastamento entre as duas, na visão de Mariana, que surgiram sentimentos conflitantes , em ambas. A farmacêutica casou com 17 anos e, após a separação, “passou a viver” e sair para encontros.

Por isso, Mariana reforça o papel da família neste processo. Segundo elas, mesmo aqueles parentes que apresentaram alguma resistência — como o pai dela, que chegou a cessar interações — eventualmente cederam.

Juntas, celebrar e lembrar

Como Mariana disse, ela e Adriana, que hoje é professora e estudante de Psicologia, começaram o relacionamento com determinação. Um ano após assumirem seus sentimentos, foram viver juntas sob o mesmo teto, em uma casa adquirida por ambas. Mais um ano depois, veio o casamento.

“Foi festa mesmo. A gente queria muito esse marco do casamento. Era uma coisa importante para nós duas, viver isso, como qualquer outro casal”, conta a fortalezense.

Casaram exatamente no dia em que completaram dois anos de namoro. O simbolismo representa a importância que ambas atribuem à comemoração. “Gostamos de celebrar aniversário de casamento. Fazer uma pequena viagem, ou um programa diferente. Dia dos Namorados também.”

Mariana sublinha o direito de celebrarem “como qualquer outro casal, sem se esconder, tendo o privilégio de demonstrar afeto”. Ela relembra uma situação ocorrida há dois anos, em um restaurante que gostavam de frequentar. Era 12 de junho e os casais recebiam lembranças do estabelecimento, mas Mariana e Adriana foram ignoradas, mesmo tendo comprado o pacote de serviço para dois.

“A gente estava de carro, mas ficamos em frente ao restaurante, fingindo esperar Uber. A dona do restaurante passou e não disse nada. A gente queria ter certeza que estávamos sendo tratadas diferente.”

Mariana e Adriana ressignificaram seus conceitos sobre homoafetividade a partir da leitura atenta da Bíblia Crédito: Acervo pessoal

Mesmo tendo convicção de seus valores, Mariana e Adriana ficaram abaladas com o ocorrido. “Fiquei triste, chorei. Foi muito revoltante.”

"Cada vez mais, essas datas, como Dia dos Namorados, precisam ser ocupadas por casais mais diversos, para que as pessoas percebam que é apenas o direito de ser, como qualquer pessoa." Mariana Brizeno, farmacêutica

Ressignificação a partir da Bíblia

Antes assumidamente preconceituosas, Mariana e Adriana enfatizam terem enfrentado uma transformação de percepções, a partir do amor delas e também das demandas de Marília, filha de Mariana.

“Eu dizia parecer piada, o que estava acontecendo conosco”, conta a farmacêutica. “Homossexualidade era uma coisa que não aceitávamos. Tínhamos a visão bem tradicional da igreja. Parecia que Deus tinha pregado uma peça em mim. Por que como é que eu não aceitava minha filha e estava acontecendo isso comigo?”, aponta.

Ela complementa que, a partir da leitura da Bíblia, conseguiu ressignificar o que entendia a respeito da homoafetividade: “Se você realmente estuda, entende quem foi Jesus, você entende que Deus não é esse que vira as costas, que recrimina”.

O processo de reconstrução de significado a preparou para o momento de assumir seus sentimentos por Adriana. “Tanto que quando a gente conversou, imediatamente a gente já decidiu ficar junta, né?”

“Acho que uma dúvida foi sendo plantada na minha mente. ‘Mas será mesmo que Deus abomina o amor? Como, por que Deus abominaria o amor?’”, enfatiza.

O comportamento LGBTfóbico anterior ressoou na própria experiência do casal. “Quando nos envolvemos, sentimos na pele o que a gente fazia com as outras pessoas. Na verdade, a gente sentiu muito pouco na pele, porque o que a gente fez foi muito pior do que sofremos”, diz Mariana.

“Éramos mulheres adultas independentes”, continua ela, “poderíamos fazer o que quiséssemos da nossa vida, tanto que fizemos. Minha filha não podia, era uma adolescente”.

Mariana tem dois filhos, que moram com ela e Adriana na casa que as duas compraram pouco tempo após começarem a namorar Crédito: Acervo pessoal

A lição que Mariana e Adriana tiram dessa experiência, iniciada há cerca de 10 anos, é a de que “nunca é tarde para a gente encontrar felicidade”.

“Eu não era feliz. Vivi momentos felizes antes de estar com Adriana, óbvio. Tive meus filhos, mas eu não era uma pessoa feliz e realizada com meu relacionamento, porque era muito aquém daquilo que eu achava que deveria ser: parceria e amizade. Uma relação saudável entre um casal.”

Ela é enfática: “Sempre há tempo para encontrar nossa felicidade”. “E, nos momentos em que estamos juntos, é importante aproveitar, porque é uma oportunidade a mais. É se presentear com a presença do outro, com palavras...”

Adriana reforça a mensagem de agarrar o amor, dada a chance: “Quando o amor se apresenta para você, você sente que é de verdade. Se olhar para os lados, pode deixar passar uma oportunidade real. Se você já tem amor, cultive e ame. Se não, esteja aberto para que ele chegue até você”. “Viver esse amor na plenitude vale muito a pena”, conclui.