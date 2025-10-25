Em uma semana, expulsões de moradores são registradas em 5 bairros de Fortaleza

Morador teve a residência pichada com ordem para que saísse da casa / Crédito: Leitor via WhatsApp

Em um período de uma semana, casos de expulsões de moradores ou de prisões de integrantes de facções criminosas envolvidos com a prática foram registradas em, pelo menos, cinco bairros de Fortaleza, conforme levantamento do O POVO. Esses crimes ocorreram nos bairros Antônio Bezerra, Boa Vista, Jangurussu, José Walter e Siqueira. Foi no Siqueira o mais recente caso registrado. Uma família foi expulsa de um conjunto do bairro a mando de criminosos nessa quinta-feira, 23. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso.