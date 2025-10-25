Em uma semana, expulsões de moradores são registradas em 5 bairros de Fortaleza

Em uma semana, expulsões de moradores são registradas em 5 bairros de FortalezaCasos ocorreram no Antônio Bezerra, na Boa Vista, no Jangurussu, no José Walter e no Siqueira. Crimes se dão em meio à disputa entre facções rivais
Em um período de uma semana, casos de expulsões de moradores ou de prisões de integrantes de facções criminosas envolvidos com a prática foram registradas em, pelo menos, cinco bairros de Fortaleza, conforme levantamento do O POVO. Esses crimes ocorreram nos bairros Antônio Bezerra, Boa Vista, Jangurussu, José Walter e Siqueira.
Foi no Siqueira o mais recente caso registrado. Uma família foi expulsa de um conjunto do bairro a mando de criminosos nessa quinta-feira, 23. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso.
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou que a Polícia Militar do Ceará (PM-CE) foi acionada para a ocorrência e realiza buscas na região.
“O caso está a cargo da delegacia do 22º Distrito Policial (22º DP), que realiza diligências com o intuito de capturar os envolvidos na ação criminosa”, diz a nota.
Também na quinta-feira, PMs do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foram acionados para uma ocorrência de expulsão de moradores de um duplex localizado na rua 31 de Abril, localizada no bairro Boa Vista.
Conforme a PM-CE, ao chegarem ao imóvel indicado, os agentes de segurança foram recebidos a tiros por homens que seriam integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV).
Houve reação e dois suspeitos morreram em intervenção policial. Além disso, outros dois suspeitos foram presos e três armas de fogo foram apreendidas. Uma semana antes, no dia 17 de outubro, um outro homem já havia sido preso na rua 30 de Abril suspeito de participar de expulsões de moradores.
Expulsões de moradores no José Euclides, no Cidade Jardim e no conjunto Tupinambá
No residencial Cidade Jardim I, no bairro José Walter, dois suspeitos de envolvimento nos deslocamentos forçados foram presos nos dias 13 e 21 de outubro. No local, há uma disputa entre CV e Terceiro Comando Puro (TCP). Esta última facção teria expulsado moradores que têm parentes no CV, como O POVO mostrou no dia 15 de outubro.
Já no Jangurussu, policiais civis prenderam, na terça-feira, 21, três homens que teriam participado da expulsão de duas famílias em agosto. Investigações do 20º Distrito Policial (20º DP) mostraram que as vítimas foram obrigadas a deixar suas casas por terem vindo do bairro Pici, que, à época, deixou de ser dominado pela Guardiões do Estado (GDE) e passou a registrar a ação do CV.
Por fim, no Antônio Bezerra, um homem foi preso na segunda-feira, 20, suspeito de participar da expulsão de moradores no conjunto Tupinambá. Consta no Auto de Prisão em Flagrante (APF) de Leandro Costa Cabelo Branco, de 25 anos, que as expulsões ocorreram porque as vítimas não aceitavam o tráfico de drogas no local.