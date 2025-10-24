Homem é morto a tiros dentro de estabelecimento comercial na Vila Peri

Homem é morto a tiros dentro de estabelecimento comercial na Vila PeriCâmeras de vigilância registraram a ação criminosa. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime havia sido preso
O funcionário de um comércio localizado no bairro Vila Peri, em Fortaleza, foi morto a tiros dentro do próprio estabelecimento na noite dessa quinta-feira, 23. Câmeras de vigilância gravaram a ação criminosa, que vitimou um homem de 22 anos, cuja identidade não foi divulgada.
As imagens mostram que um homem entrou no comércio de arma em punho e rendeu a vítima, obrigando-a a colocar as mãos na cabeça. Em seguida, mesmo sem o homem ter esboçado nenhuma reação, o criminoso atira na cabeça dele.
Após o assassinato, o executor foge. Pelo menos, duas mulheres estavam no local no momento do crime. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso.
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a 5ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (5ª DHPP) investiga o caso.