Homem é morto a tiros dentro de estabelecimento comercial na Vila Peri

Câmeras de vigilância registraram a ação criminosa. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime havia sido preso

O funcionário de um comércio localizado no bairro Vila Peri, em Fortaleza, foi morto a tiros dentro do próprio estabelecimento na noite dessa quinta-feira, 23. Câmeras de vigilância gravaram a ação criminosa, que vitimou um homem de 22 anos, cuja identidade não foi divulgada.



As imagens mostram que um homem entrou no comércio de arma em punho e rendeu a vítima, obrigando-a a colocar as mãos na cabeça. Em seguida, mesmo sem o homem ter esboçado nenhuma reação, o criminoso atira na cabeça dele.