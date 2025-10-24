Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Homem é morto a tiros dentro de estabelecimento comercial na Vila Peri

Câmeras de vigilância registraram a ação criminosa. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime havia sido preso
Autor Lucas Barbosa
Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades
O funcionário de um comércio localizado no bairro Vila Peri, em Fortaleza, foi morto a tiros dentro do próprio estabelecimento na noite dessa quinta-feira, 23. Câmeras de vigilância gravaram a ação criminosa, que vitimou um homem de 22 anos, cuja identidade não foi divulgada.

As imagens mostram que um homem entrou no comércio de arma em punho e rendeu a vítima, obrigando-a a colocar as mãos na cabeça. Em seguida, mesmo sem o homem ter esboçado nenhuma reação, o criminoso atira na cabeça dele.

Após o assassinato, o executor foge. Pelo menos, duas mulheres estavam no local no momento do crime. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a 5ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (5ª DHPP) investiga o caso.

 

